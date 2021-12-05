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歷經3個月換纜完畢！貓纜12日恢復行駛　再推「三貓迎新派對」活動

▲貓纜。（圖／臺北大眾捷運股份有限公司提供）

▲貓空纜車歷經3個月換纜，預計在12日恢復行駛。（圖／台北捷運公司提供）

記者袁茵／台北報導

貓空纜車於9月13日起進行換纜線工程，經過3個月的努力，完成15年來首此換纜工作，預計在12月12日14時起恢復行駛，台北捷運公司預告，台北市政府也將舉辦「三貓迎新派對」系列活動。

台北捷運公司表示，貓空纜車工作人員經過3個月努力，走過颱風、地震、連日大雨的考驗，順利完成15年來首次換纜工作，目前正進入測試運轉階段，預計於12月12日14時起復駛。

台北捷運指出，為慶祝復駛，貓空纜車於12月12日同步推出「雙12貓纜復駛GO優惠」，包括復駛感恩大優惠、振興加碼超值組合、校外教學首選超值遊，以及團體旅遊好康雙重送等4重優惠；同時，今年也將再度推出跨年煙火車廂，用最美的視角，遠眺台北101煙火；即日起至2022年1日2日，每週六、日10時至19時，在纜車動物園站旁舉行好逛、好玩、好吃的歡樂假日市集，非常適合週末放空。

纜車中心副主任潘同淵提及，貓空纜車於9月13日起進行換纜，自2年前即開始著手準備，並遠赴香港、韓國等地汲取換纜經驗，在短短3個月的時間內順利完成任務，將在測試無虞後恢復營運。這次更換的纜索長約8.5公里，總重量約90公噸，加上貓纜位處山區，「最辛苦的地方，就是要想辦法把重達數十公噸的纜索及大型機具，運送到工作區域。」

除了搬運之外，「純手工」編接纜索更是另一項嚴格的考驗，在編接時要抬起的纜索，重量合計就超過800公斤，需同時動員20至30名人力才能扛起，「纜索不能落地沾到泥土，所以編接時，大家要同心協力扛起纜索，與國外技師一起解股、翻轉、埋股，如果有一個人的動作沒有同步，就得重來。」由於纜索切斷面相當銳利，編接過程中，還得戴上厚厚的棉質手套，現場工作的國外技師說，被鋼索割傷、夾到手都是家常便飯。

潘同淵表示，纜索攸關系統運轉安全，因此換纜程序非常繁瑣，一步都不能馬虎；為了確保每個環節如期完成，換纜團隊在一整天的工作結束後，即使飽受風吹日曬雨淋，仍然得打起精神，與國外技師開會討論隔天進度、工法，只要換纜順利，風雨都不算什麼，「無論颳風下雨，我們只要穿上雨衣就能工作了！」

台北捷運公司強調，貓纜換纜後，除了提供更安全可靠的服務外，也將致力結合貓空特色及在地資源，打造獨一無二的深度旅遊、套裝行程及優惠折扣，並積極與北市府三貓計畫合作，讓大家看到不一樣的「大貓空地區」，創造全新風貌的旅遊體驗。

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