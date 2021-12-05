　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今晨新竹低溫僅7.4度！白天回暖轉有雨　2地區防局部大雨突襲

▲▼下雨,寒流,雨天,天氣,豪大雨,雨傘,撐傘,雷陣雨,梅雨,降雨,冷氣團,行人,冬天,保暖,濕冷,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲由於東北風持續輸送溼冷空氣，今明兩天北部有雨。（圖／記者李毓康攝）

記者許維寧／台北報導

今天（12/5）清晨受到輻射冷卻影響。平地局屬氣象站最低溫出現在嘉義市，僅有10.1度，平地最低溫則在新竹峨眉7.4度，苗栗造橋也只有7.7度。

中央氣象局預報員張承傳表示，今天開始由於東北風挾帶的水氣較多，今明（12/6）兩天北部、東半部將有局部短暫雨，其中基隆北海岸到宜蘭降雨較顯，有局部大雨發生機率，其他地區則為多雲到晴。由於白天起冷空氣減弱、各地氣溫回升，白天高溫北部至宜花可來到20至22度，其他地區則可回升到23至25度，但入夜後仍須留意17至18的低溫。

[廣告]請繼續往下閱讀...

張承傳表示，明天清晨中南部如雲嘉南等地，局部空曠地區仍受輻射冷卻影響，清晨時仍有機會出現12度左右的低溫，但白天起北部高溫仍可來到22度，中南部更溫暖高溫可回升至25至27度。

張承傳分析，未來一週開始沒有較明顯的冷空氣影響，僅週二、週三（12/7、12/8）東北季風稍微增強，屆時北部和東北部天氣稍微轉涼，各地早晚低溫16至18度間，北部白天高溫亦不超過20度，中南部影響較小白天高溫仍可來到25至26度間。週二、週三迎風面北台北及東半部有局部短暫雨，其他地區則為多雲到晴。

週四（12/9）起東北季風隨即減弱、氣溫又會回升，張承傳說，屆時各地早晚低溫約在17至20度左右，北部高溫約可回升到20至21度，中南部依舊可來到25至26度間。至下週六天氣大致趨同，各地可恢復多雲到晴、僅東半部有局部短暫雨。
 

►減重必備「甩油煮飯神器」

ET快訊
周杰倫驚喜現身！黑人「要下去打嗎」網嗨翻
快訊／詹宏志替林秉樞傳訊媒體高層　總統府回應了
林秉樞找上民進黨前秘書長！他自爆「曾收履歷」
搭訕烏克蘭正妹「先報尺寸」！她嗆台男：約吃飯就能上床
前警員硬上12歲女！辯「她主動趴上來」
心跳越快越短命！醫曝「關鍵數字」證實了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

第二劑覆蓋達6成還不夠！專家談「邊境解封」2關鍵：最快2月底可考慮

日本爸要女兒嫁來台灣原因曝　她在台看到這畫面：嚇到了

愛20年的女人被暴打！馬文鈺翻臉「出面護高嘉瑜」　網讚超重情義

今晨新竹低溫僅7.4度！白天回暖轉有雨　2地區防局部大雨突襲

卡娜赫拉粉注意！「禮物列車」桃園店開張　彩繪福袋12／11開賣

體長86公分蚯蚓台灣最大！　專家曝這件事「生物地理密不可分」

Omicron住院「小朋友為主」　最新症狀曝光

國道死亡車禍「追撞」佔45%　高公局揭這狀況為主要肇因

「彰中學生像一群哈巴狗！」彰化副縣長彰女校慶致詞　台下歡呼

清晨7.4度！5縣市低溫特報　今變天水氣最多時間曝

李李仁看《華燈》也氣：彪哥好可惡　片場護劉品言「防走光暖舉」超反差

咬死3歲童！比特犬收容所現況曝　落寞尾巴下垂...恐面臨人道毀滅

幫劉品言報仇！陶晶瑩「冰塊突襲」李李仁　兩人缺牙獻唱《雨夜花》「獻給華華」笑爆

國中弟撞到機車屁股「真的很sorry」　寫字條+帶父母來道歉！車主：免賠

鄧佳華換「超炫交通工具」外送　彎腰收車車...網嚇：餐點全翻？

自律男23歲買特斯拉、24歲買房　曝內心法則：動機強烈明確很重要

田馥甄致歉許富凱！爆「我媽常私訊騷擾」　他回贈「田」燈牌...Hebe：筆劃太少比較便宜！

阿伯騎車突然轉彎「汽車前停下」　詭異回頭後離開...網：碰瓷失敗？

斗六賽車競速「起跑失控」撞人群　1孕婦+5人急送醫...民眾尖叫狂逃

Uber在員警面前臨停下客被拍照　司機怒批濫權：乘客就住那棟樓

第二劑覆蓋達6成還不夠！專家談「邊境解封」2關鍵：最快2月底可考慮

日本爸要女兒嫁來台灣原因曝　她在台看到這畫面：嚇到了

愛20年的女人被暴打！馬文鈺翻臉「出面護高嘉瑜」　網讚超重情義

今晨新竹低溫僅7.4度！白天回暖轉有雨　2地區防局部大雨突襲

卡娜赫拉粉注意！「禮物列車」桃園店開張　彩繪福袋12／11開賣

體長86公分蚯蚓台灣最大！　專家曝這件事「生物地理密不可分」

Omicron住院「小朋友為主」　最新症狀曝光

國道死亡車禍「追撞」佔45%　高公局揭這狀況為主要肇因

「彰中學生像一群哈巴狗！」彰化副縣長彰女校慶致詞　台下歡呼

清晨7.4度！5縣市低溫特報　今變天水氣最多時間曝

第二劑覆蓋達6成還不夠！專家談「邊境解封」2關鍵：最快2月底可考慮

Omicron擴散全球43地　英國科學家：空氣傳播可能較強

日本爸要女兒嫁來台灣原因曝　她在台看到這畫面：嚇到了

2021「臺灣國際漁業展」實體展落幕　線上續展至12月31日

快訊／宜蘭南方澳豆腐岬釣客落海　無生命跡象搶救中

柯瑞再秀2樓通道神射　這球「負度角」真的太扯了！

奧斯塔羅12星座一周運勢1206-1212　處女看緊荷包、天蠍與另一半溝通困難

詹宏志替林秉樞傳訊媒體高層　總統府：顯然許多人遭到嫌犯矇騙

女山友墜品田山深谷亡　同地點「第二斷崖」今年已2起

段宜康稱與林秉樞不熟　網友揭四大疑點：跟不熟的人講這麼久電話？

老公養「巴西黑」獵奇蛻皮！畫面讓她生理厭惡...卻全程看完

生活熱門新聞

冰淇淋桶超大凹洞　內行一看秒讚

實聯制後「垃圾簡訊」一堆？3C達人解答

明晨探10度！雨彈開轟北台灣

台灣2021「代表字」是什麼　答案一面倒

清晨7.4度！5縣市低溫特報　今變天水氣最多時間曝

烏克蘭正妹愛情與麵包選哪個？想法跟台女大不同

搞烏龍！沒按開門來不及下火車

氣象局發低溫特報　2縣市10度以下

詹宏志還原「與林秉樞認識經過」：獵巫可以結束了

「彰中學生像哈巴狗」　彰化副縣長彰女校慶致詞

12月財運旺到炸！　命理師點名「4生肖」要賺翻了

好市多搬6箱鮮乳！「客嗆認識XXX」店員秒給買

麥當勞隱藏服務曝光　內行：才坐下餐點就來了

當伴娘「1條潛規則」曝新娘暗黑心態！

更多熱門

相關新聞

明起「大陸冷氣團」襲台　最冷時間點曝光

明起「大陸冷氣團」襲台　最冷時間點曝光

根據中央氣象局17時最新預報指出，氣象局已將明日（11/30）冷空氣升格為「大陸冷氣團」。預報員林定宜表示，明天起受到鋒面通過、大陸冷氣團南下影響，北部至東北部天氣轉冷且天氣將越晚越冷，中南部地區則預計下半天開始影響，另上午受到鋒面快速通過影響，迎風面北部、東半部仍有局部短暫雨，但晚間乾冷空氣抵達，入夜後中部以北下探14至16度，中南部也僅有18至19度，請民眾留意。

明北台灣越晚越冷！　入夜氣溫暴跌探12度

明北台灣越晚越冷！　入夜氣溫暴跌探12度

強度近大陸冷氣團！這天急凍北台灣剩10度

強度近大陸冷氣團！這天急凍北台灣剩10度

入夜有雨！　新北、基隆3縣市大雨特報

入夜有雨！　新北、基隆3縣市大雨特報

冷空氣週二到「恐冷到週末」　北台灣局部探10度

冷空氣週二到「恐冷到週末」　北台灣局部探10度

關鍵字：

東北季風冷空氣輻射冷卻大雨

讀者迴響

熱門新聞

快訊／李國毅違規迴轉遭攔　測出酒駕被帶走！

彰化母子控家暴！2員警「聽完就離開」被懲處了

冰淇淋桶超大凹洞　內行一看秒讚

一喝酒就臉紅！罹「2種癌機率暴增」　近50%台灣人都是

住進男友家！驚見全家人「特殊習慣」她嚇慘

離婚當晚遭性侵　前夫竟回：妳也很想要

迪麗熱巴、楊洋傳CP成真！　「近照2線索」掀熱議

李國毅老婆「還是想幫他辯解」深夜PO長文！

快訊／李國毅道歉酒駕做了不好的示範：永不再犯！

林秉樞戶頭2300萬！ATM明細曝　5萬房錢還要小女友出

頭髮掉不停？網揭「4類食物」不要吃

古娃娃宣布結婚！交往6年「決定繼續欺負他一輩子」

蔡康永導演真人秀遭淘汰　短片沒放完就停播

小開砍愛人176刀判死　靠撒幣21年不槍決

即／踹飛6歲繼子暴打妻　渣男台中落網

更多

最夯影音

更多
李李仁看《華燈》也氣：彪哥好可惡　片場護劉品言「防走光暖舉」超反差

李李仁看《華燈》也氣：彪哥好可惡　片場護劉品言「防走光暖舉」超反差
咬死3歲童！比特犬收容所現況曝　落寞尾巴下垂...恐面臨人道毀滅

咬死3歲童！比特犬收容所現況曝　落寞尾巴下垂...恐面臨人道毀滅

幫劉品言報仇！陶晶瑩「冰塊突襲」李李仁　兩人缺牙獻唱《雨夜花》「獻給華華」笑爆

幫劉品言報仇！陶晶瑩「冰塊突襲」李李仁　兩人缺牙獻唱《雨夜花》「獻給華華」笑爆

國中弟撞到機車屁股「真的很sorry」　寫字條+帶父母來道歉！車主：免賠

國中弟撞到機車屁股「真的很sorry」　寫字條+帶父母來道歉！車主：免賠

鄧佳華換「超炫交通工具」外送　彎腰收車車...網嚇：餐點全翻？

鄧佳華換「超炫交通工具」外送　彎腰收車車...網嚇：餐點全翻？

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面