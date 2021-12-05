今晨新竹低溫僅7.4度！白天回暖轉有雨　2地區防局部大雨突襲

▲由於東北風持續輸送溼冷空氣，今明兩天北部有雨。（圖／記者李毓康攝）

記者許維寧／台北報導

今天（12/5）清晨受到輻射冷卻影響。平地局屬氣象站最低溫出現在嘉義市，僅有10.1度，平地最低溫則在新竹峨眉7.4度，苗栗造橋也只有7.7度。

中央氣象局預報員張承傳表示，今天開始由於東北風挾帶的水氣較多，今明（12/6）兩天北部、東半部將有局部短暫雨，其中基隆北海岸到宜蘭降雨較顯，有局部大雨發生機率，其他地區則為多雲到晴。由於白天起冷空氣減弱、各地氣溫回升，白天高溫北部至宜花可來到20至22度，其他地區則可回升到23至25度，但入夜後仍須留意17至18的低溫。

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張承傳表示，明天清晨中南部如雲嘉南等地，局部空曠地區仍受輻射冷卻影響，清晨時仍有機會出現12度左右的低溫，但白天起北部高溫仍可來到22度，中南部更溫暖高溫可回升至25至27度。

張承傳分析，未來一週開始沒有較明顯的冷空氣影響，僅週二、週三（12/7、12/8）東北季風稍微增強，屆時北部和東北部天氣稍微轉涼，各地早晚低溫16至18度間，北部白天高溫亦不超過20度，中南部影響較小白天高溫仍可來到25至26度間。週二、週三迎風面北台北及東半部有局部短暫雨，其他地區則為多雲到晴。

週四（12/9）起東北季風隨即減弱、氣溫又會回升，張承傳說，屆時各地早晚低溫約在17至20度左右，北部高溫約可回升到20至21度，中南部依舊可來到25至26度間。至下週六天氣大致趨同，各地可恢復多雲到晴、僅東半部有局部短暫雨。

