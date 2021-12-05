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拜登普丁預定7日視訊會議 討論烏克蘭危機等

▲▼美國總統拜登與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統拜登與俄羅斯總統普丁。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社莫斯科/華盛頓4日綜合外電報導

在烏克蘭緊張情勢升高之際，克里姆林宮今天表示，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）和美國總統拜登（Joe Biden）預定7日舉行視訊會議。

法新社引述俄羅斯通訊社報導，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，這項視訊會議將會於俄羅斯時間晚間舉行，兩位領袖將決定持續多久時間。

拜登於3日表示，他將會讓俄羅斯「非常、非常困難」發動入侵烏克蘭行動。

華盛頓和基輔當局表示，莫斯科當局在烏克蘭邊界附近集結重兵，並指控俄羅斯計畫入侵烏克蘭。

俄羅斯否認有任何好戰意圖，並指控西方國家挑釁，特別是在黑海（Black Sea）舉行軍事演習。俄羅斯視黑海為其勢力範圍的一部分。

各界自3日起就一直預期，拜登和普丁即將舉行視訊會議。

路透社報導，美國總統拜登和俄羅斯總統普丁將會於7日舉行視訊會議，討論烏克蘭軍事緊張情勢以及其他議題。

美國消息人士今天表示，拜登希望討論美國憂慮俄羅斯在烏克蘭邊界集結重兵以及戰略穩定、網路安全和區域議題等。

拜登於3日啟程前往大衛營（Camp David）度週末時告訴記者：「我們知悉俄羅斯的行動已很長時間，我期待將會與普丁進行冗長討論。我不會接受任何人的紅線。」

克里姆林宮今天表示，兩人也會討論雙邊關係以及落實履行雙方今年6月在日內瓦高峰會達成的協議。

克里姆林宮發言人培斯科夫告訴路透社：「的確會於7日進行對話。討論的主要議題包括雙邊關係，當然還有烏克蘭，以及落實在日內瓦峰會達成的協議。」

超過9萬4000名俄羅斯部隊已集結在烏克蘭邊界附近。烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）於3日援引情資報告表示，莫斯科當局可能計畫於明年1月底發動大規模軍事攻擊行動。

美國消息人士表示，拜登將會重申美國支持烏克蘭主權和領土完整。視訊會議的確切時間並未披露，白宮也不願置評。

拜登昨天表示，他以及他的顧問正在準備一套全面性方案，目的是嚇阻蒲亭採取侵略行動。拜登未詳細交代，但拜登政府一直在討論與歐洲盟邦聯手對俄羅斯施加更多制裁。

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