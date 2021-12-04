醫師判林秉樞可能是「人格病態」　8策略教平安分手「病態渣男」

▲高嘉瑜遭受家暴事件，也讓人關切「親密關係暴力」話題。（資料圖／記者屠惠剛攝、記者黃彥傑攝）

記者林育綾／綜合報導

民進黨立委高嘉瑜驚傳遭到親密關係暴力，日前有精神科醫師潘建志分析，林秉樞可能屬於人格病態（Psychopathy）的典型案例。而資深精神科醫師王俸鋼也曾經出書《渣男，病態人格》剖析病態人格渣男特徵，更提出8個「平安分手」的策略。

林秉樞自稱有精神分裂（思覺失調），不過台北市萬芳醫學中心精神科醫師潘建志日前撰文提到，自己診治過上萬個思覺失調症患者，一看林男的電台訪問就可以判定「完全不可能」，懷疑是他安排想脫罪的藉口。

[廣告]請繼續往下閱讀...

潘建志更表示，「這類罪犯（而不是病人）的特徵是在人際層面，浮誇、傲慢、冷酷、支配、膚淺、欺騙和操縱。有前科，慣常說謊，容易衝動有暴力攻擊行為，魯莽無責任感，犯罪後缺乏悔恨只想逃罪，經常欺詐，漠視侵犯他人，常使用化名，無法維持正常工作，寄生米蟲，非常善於花言巧語，追女孩子得心應手，但常有家暴行為。」

▲資深精神科醫師王俸鋼出書《渣男，病態人格：精神科醫師剖析7種人格違常渣男，遠離致命愛情》。（圖／寶瓶文化）

資深精神科醫師王俸鋼也曾經出書《渣男，病態人格：精神科醫師剖析7種人格違常渣男，遠離致命愛情》，內容提到「7成的謀殺，發生在提分手後」，除了分析7種「病態人格渣男」的類型，並實際提出「8個平安分手的策略」。

王俸鋼在書中說，病態人格渣男起初讓人覺得，他如此「懂妳」，與妳萬般契合、是此生摯愛，「但妳其實是病態人格渣男虎視眈眈、覬覦已久的獵物，他讓妳遍體鱗傷，甚至捲入法律案件，多年後仍無法走出陰影⋯⋯」

他們通常披著「真愛」的甜美外衣，讓人難以抗拒，卻是以愛之名，利用妳的善性，行操控與剝削之實。他可能對妳殷勤、體貼、全心全意、無微不至，甚至會說「妳的出現，救贖了我的人生」、「我會這麼失控，是因為太愛妳」，但這個「愛」不過是他自我辯解、欺騙，以及剝削與傷害妳的遮羞布。

如何辨認這些病態人格特質？王俸鋼醫師舉例：

1.邊緣型人格渣男：瘋狂地避免各種實際的，或想像中的被拋棄。



2.自戀型人格渣男：對自我重要性（self-importance）的自大感（如：誇大成就與才能，在不相稱的情況，期待自己被認為是優越的）。



3.依賴型人格渣男：需要他人來為自己大多數的生活領域承擔責任。



4.戲劇型人格渣男：情緒表達顯露自我誇示、戲劇化和過度誇張。



5.反社會型人格渣男：無。沒有特定的診斷標準有最高的敏感度，整體而言，此類人格特質極端地 視社會規範如無物。



6.偏執型人格渣男：不合理、沒道理地懷疑身邊人的忠誠，並沉浸在這樣的想法裡。



7.強迫型人格渣男：顯示出過於追求完美而妨礙任務的完成（如：因無法符合他過度嚴苛的準則，而無法完成計畫）。

他也分享與病態人格渣男「平安分手」的8個策略：

1.隨時相信「風險」無時無刻都存在。



2.堅定地確立自己一定要和渣男結束關係的信念。



3.分手的訊息最好能夠兼顧「盡量降低對方的挫敗感」。



4.別再爭論「誰對誰錯」，因為這只會讓情況更糟。



5.讓對方盡量有足夠的支持系統，例如朋友或家人。



6.就算有「更好的對象」，這段期間，也要盡量延緩。



7.你需要找到適當的「緩衝防禦」，但千萬別找另一位同齡男性友人。



8.了解對方平常會跟你提到的挫折是什麼，以及他通常如何處理。若對方毫無處理挫折的能力，那麼，你必須用盡一切方式保持距離，以及完全不要相信和他的任何互動是會安全的。

王俸鋼以近20年的司法醫學經驗，傾聽、協助處理無數病態人格渣男的案例，希望女孩們經由書中的真實血淚故事、專業建議，及早走出被剝削、操控與傷害的關係酷刑。

＊註：病態人格不限性別，唯書中案例多以女性遇見男性伴侶為主，故本文以此敘述。

你可能想看

高嘉瑜被家暴》潘建志／「港湖女神」掉進了「板橋魔王」陷阱裡



►我們的美麗就用白紙黑字寫下來