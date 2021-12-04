布林肯指「北京犯台是災難性決定」　陸官媒：美台勾連才是禍因！

▲美國國務卿布林肯。（圖／路透）



記者蔡紹堅／綜合報導

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）3日表示，北京若犯台恐會是「災難性決定」。對此，大陸官媒《新華社》4日以「奉勸美方政客，想藉台灣問題遲滯中國發展注定徒勞」為標題發文，並指出，「事實恰恰相反，美方才是始作俑者，美台勾連才是禍因！」

文章內提到，拜登總統前不久再次重申，美方堅持一個中國政策，不支持「台獨」，遺憾的是，近來美方在台灣問題上出爾反爾，說一套做一套，一些美方高官在台灣問題上不斷採取錯誤言行，企圖混淆、虛化、「蠶食」一個中國政策。

文章內指出，比如，布林肯本人就多次在不同場合就台灣問題發出錯誤信號，稱「美國有確保台灣有能力自衛的承諾」云云……此次，布林肯又搬出「台灣關係法」和美國對台「六項保證」，分明是要讓一個中國政策「缺斤少兩」，「所謂『與台灣關係法』也好，『對台六項保證』也罷，這些純粹是美國國內一些勢力炮製出來的，都與中美三個聯合公報背道而馳，其實質是將美國的國內法凌駕於國際義務之上，是非法和無效的。」

文章內還說，不可思議的是，美方反而賊喊捉賊，倒打一耙，把台灣海峽的緊張局勢歸咎於中國，「事實恰恰相反，美方才是始作俑者，美台勾連才是禍因。一段時間以來，美方在打『台灣牌』上動作不斷，接連讓議員和高級別官員訪台，擬售台遠程空對地導彈，美軍艦頻頻穿越台海，美軍機降落台灣，炮製形形色色的涉台議案法案，慫恿日本、澳大利亞和一些歐洲國家利用台灣問題滋事……面對美台不斷挑釁，中方不得已才出台反制措施。簡言之，是美台滋事在前，中方反制在後，邏輯鏈條非常清晰。」

文章內表示，渲染所謂「入侵」台灣，乃是亂扣帽子，實質上是為了渲染「中國軍事威脅」，為美國自身增加軍費、擴張軍力、干涉本地區事務尋找藉口，「當前，美國霸權不可逆轉的衰落讓華盛頓極為焦慮，新冠疫情肆虐讓美國雪上加霜，接連從海外撤軍讓美軍工利益集團在思考下一個售武牟利的地緣政治爆發點。」

文章內強調，總之，渲染「入侵」台灣、炒作「大陸對台動武」是美方「深謀遠慮」打出的一張牌，是美方「以台制華」、遏制中國「大戰略」中的一個環節，「未來無論美方怎麼花樣翻新，我們將予以堅決應對，做好自己的事情，以不變應萬變。」

文章最後還提到，「需要正告美方的是，台灣問題事關中國的核心利益。中國實現完全統一，是全體中華兒女的共同願望。在這個關係中國主權和領土完整的問題上，中國沒有妥協的空間。奉勸美方政客，想藉台灣問題遲滯中國發展注定徒勞。」