布林肯挺台　陸：罔顧事實違背國際法理

▲大陸外交部發言人汪文斌。（圖／路透）



記者蔡紹堅／綜合報導

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）10日在一場論壇上表示，美國有確保台灣有能力自衛的承諾，並指有很多國家將「單方面動武破壞現狀」視為對和平的威脅。對此，大陸外交部發言人汪文斌11日指出，美方的有關言論罔顧事實，也違背國際法理，「任何挑戰一個中國原則、抗拒中國統一大勢的行徑都將被堅決挫敗。」

汪文斌表示，美方的有關言論罔顧事實，也違背國際法理，一個中國原則和中美三個聯合公報是中美實現建交和兩國關係健康發展的基礎，美國單方面制定的「與台灣關係法」違背美方在中美三個聯合公報中所做的承諾，將美國內法凌駕於國際義務之上，是非法的、無效的。

汪文斌提到，中方絕不允許美方以任何理由、藉口侵犯中國主權，干涉中國內政。美方應以實際行動恪守一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，謹言慎行，停止向「台獨」勢力發出任何錯誤信號。

▼美國國務卿布林肯。（圖／路透）



汪文斌指出，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，這既是不容改變的歷史和法理事實，也是不容挑戰的現狀。一個中國原則是公認的國際關係准則和國際社會的普遍共識。

汪文斌說，聯大第2758號決議不僅承認中華人民共和國是中國在聯合國組織的唯一合法代表，還將蔣介石的代表從聯合國席位上驅逐出去。在決議磋商過程中，美國等少數國家企圖搞「雙重承認」，製造「兩個中國」，這一提案沒有獲得通過，台灣在聯合國的代表權遭到徹底否定。

汪文斌還說，聯合國有關文件明確指出，聯合國認為台灣作為中國的一個省沒有獨立地位，台灣當局不享有任何形式的政府地位，世界上有180個國家承認和支持一個中國原則，國際社會堅持一中原則的格局堅如磐石，中國統一是不可阻擋的歷史潮流。

汪文斌強調，台灣當局和少數「台獨」分裂勢力試圖否定、挑戰一個中國原則，擴大「台獨」活動空間，這是當前台海局勢緊張的根源，遭到中國政府和國際社會的堅決反對，「任何挑戰一個中國原則、抗拒中國統一大勢的行徑都將被堅決挫敗，任何支持『台獨』分裂、違背歷史潮流的企圖，都將以失敗告終。」