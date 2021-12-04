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比特犬疑爆棄養潮！4被捕1逃竄中…渾身肌肉對鏡頭兇狠猛吠

記者翁伊森、戴若涵／嘉義報導

屏東縣春日鄉2日晚間發生比特犬咬死3歲男童的事件，引發社會關注！嘉義縣家畜防治所日前陸續接獲民眾通報，有5處山區出現比特犬，隨即派員前往抓捕，其中4隻已被捕捉入所，仍有1隻尚未抓獲，據了解，這5隻比特犬疑似都是遭民眾棄養。

▲▼嘉義比特犬流竄，嘉義縣家畜防治所緊急派員抓捕。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

▲▼嘉義5處山區比特犬流竄，嘉義縣家畜防治所緊急派員抓捕。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

嘉義縣家畜防治所表示，嘉義縣犬隻繁殖業者共26家，依照目前訪查情形及查詢寵登系統內顯示未有繁殖比特犬，流浪犬中途之家目前收容之比特犬共有4隻，皆為民眾通報精準捕捉入所，地點為太保、梅山、六腳、大林。據悉，已捕獲的4隻比特犬均是棄養犬隻。

▲▼嘉義比特犬流竄，嘉義縣家畜防治所緊急派員抓捕。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

而竹崎山區仍有一隻戴著紅色項圈的尚未抓獲，嘉義縣家畜防治所所長林珮如指出，所方上週接獲通報，有民眾所飼養的3隻犬隻慘遭比特犬咬死，經派員了解發現，該隻比特犬是遭他人棄養，目前防治員正積極追捕當中，同時呼籲民眾不可隨意棄養犬隻，否則將依動保法開罰15萬元。

農委會日前公告比特犬自2022年3月1日起為「指定禁止飼養或輸入之動物」。現有比特犬飼主只要在期限內辦理申報備查並遵守配套管理規定就可以繼續飼養，2022年3月1日前就已飼養的比特犬，必須在2023年2月28日前完成申報備查，讓犬隻和飼主成為「合法飼養的比特犬」和「合法的比特犬飼養者」。

▲▼嘉義比特犬流竄，嘉義縣家畜防治所緊急派員抓捕。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

農委會也透露，屆時只有在限定一年的期間內完成申報備查的特定寵物繁殖業所屬比特犬可以繁殖，而且繁殖出來的子代不能再行繁殖。而原先已被送到收容所的比特犬，將不再開放民眾認養，會繼續留在收容所生活。

比特犬出入公共場所或公眾得出入之場所，要由成年人伴同，並以長度不超過1.5公尺之鍊繩牽引、戴不影響散熱之透氣口罩作為防護措施，否則依動物保護法可以處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。

▲▼嘉義比特犬流竄，嘉義縣家畜防治所緊急派員抓捕。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

▲▼嘉義比特犬流竄，嘉義縣家畜防治所緊急派員抓捕。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

▲嘉義縣家畜防治所所長林珮如呼籲民眾勿隨意棄養。（圖／記者翁伊森翻攝）

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