豐原查獲10件10人青少年吸毒　警巡迴15所國小扎根反毒觀念

▲▼豐原警方今年查獲10件10名青少年吸毒，因此巡迴15所國小扎根反毒觀念，並展示新型態毒品。（圖／警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市豐原警分局今年查獲10件10名青少年吸毒，大多是好奇心或是禁不起朋友引誘，警方為了扎根反毒觀念，避免吸毒成風，巡迴轄區內15所國小宣導，展示坊間各種包裝精美的糖衣，其實內含毒品的「零食」，讓學童認清毒品，以免一吸毒成千古恨。

豐原警分局反毒宣導列車預計巡迴轄區內15所國小，日後還會有國中，11月16日啟動後，目前已經走訪了7所國小，12月24日南陽國小是最後一所。

警方反毒列車12月2日巡迴到富春國小，校長李秀櫻非常重視帶著家長會長等人，一大早就在該校大禮堂與五、六年級師生聆聽反毒宣言，警方逐一介紹目前新興的毒品型態，並配合照片，讓學童清晰易懂。

例如，外表看似漂亮的彩虹菸、咖啡包或巧克力，其實內含K它命，郵票背後的膠水，塗上一層薄薄迷幻藥，傳統零食包括梅餅、跳跳糖，則有安非他命，小朋友愛吃的果凍含有搖頭丸成分。

不僅小朋友聽完驚呼連連，連老師們也大呼不可思議，毒品新型態真是令人很難防範和辨識，最後警方還以有獎徵答來驗收成果，小朋友們都踴躍搶答，會場氣氛高昂，學生收穫不少。