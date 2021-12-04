新北帥警睡人妻！　「我想讓妳懷孕」鹹濕對話照片曝光

▲新北市1名長相陽光帥氣的員警，竟和有夫之婦大搞婚外情，婦人丈夫氣得跨海提告。（圖／讀者提供、翻攝Google map）

圖、文／CTWANT

近日暴力事件頻傳，各警局無不繃緊神經維護轄區治安，但本刊卻接獲投訴，新北市1名以陽光帥氣著稱的柯姓員警（30歲），私下和1名人妻小花（化名）暗通款曲，發生不倫性關係超過數十次，甚至東台灣都有2人激情足跡，遠在美國的人妻丈夫得知自己綠光罩頂後氣得跨海提告。

本月26日氣溫驟降，空中飄著細雨，本刊與受害人夫的弟弟L先生碰面，講起哥哥的遭遇，他的心寒寫在臉上。「當時通姦還沒除罪，身為1個警察怎麼能知法犯法，而且他（柯男）明明就知道這個女生有老公。」L先生說。

本刊調查，2017年居住在美國的阿強（化名）和小花在美國的喬治亞州結婚，並在美國居住，婚姻的前幾年，夫妻感情相當好，但自從小花帶著女兒回台灣探親，再回到美國時，阿強發現小花對自己的態度十分冷淡，直到阿強看到小花手機中與柯男毫無恥度的對話後，才知道自己被戴上了一頂大綠帽。

「據我了解，他們外遇約會超過百次，我的哥哥（阿強）很生氣也很難過。」L先生氣憤的說。據悉，從今年3月起，小花帶著女兒回台灣，卻和她的前男友柯男燃起愛火，2人常趁著小花家人熟睡、外出時，利用LINE通訊軟體相約到各處發生性關係，而這些鹹濕簡訊成了2人通姦的鐵證。

▲遠在美國的阿強透過弟弟出面投訴，指控柯姓員警在今年3月到5月間，多次和阿強妻子小花發生性關係。（圖／張文玠攝）

根據本刊掌握的鹹濕對話紀錄，兩人的關係早已不言可喻。柯男多次傳訊小花，寫著「我要插入你身體裡……2個人抱著睡覺。」「我也想讓妳懷孕」「你想吃什麼都給你吃」、「我好硬」等等，而小花也激情回應「如果可以，我好希望可以坐上去」「那一定會懷孕的耶」。

除了鹹濕訊息，柯男還多次傳自己全身裸照及天賦異稟的下體特寫照給小花，2人在通訊軟體上相互調情，愛的難捨難分。當小花回到美國後，阿強意外看到小花手機中2人對話紀錄，怒不可遏，認為柯員身為警職人員，還做出如此背德行為，因此決定跨海提告，並要向柯員求償。

▲根據本刊取得柯男與小花的對話紀錄，內容相當鹹濕，柯男甚至還曾傳多張裸照給小花。（圖／讀者提供）

台北市議員徐立信得知阿強的遭遇後覺得此事相當誇張，雖然通姦罪已於今年5月廢除，但柯男與小花2人婚外情時，該法尚未廢除，柯男的行為其心可議，「柯姓員警身為警務人員，卻侵害他人婚姻權力，實在太不應該。」徐立信強調後續將協助阿強爭取應有的正義。

新北市警方表示，經詢問柯姓員警，他聲稱不清楚小花是否已經離婚，只聽聞她婚姻不幸福，因為念及過去曾交往的舊情，所以在女方要求下陪她至花蓮遊玩，又與她同處一室，輕率拍攝裸露私密照與警員服務證line給對方，違反「端正警察風紀實施規定」，全案在調查後已經將柯員處以申誡2支，並調整服務單位，同時會加強所屬同仁教育。

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