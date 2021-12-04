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台新金控讓愛閃耀　全LED聖誕樹溫暖點亮街頭

▲台新金控舉辦「2021台新金控聖誕祭」點燈活動，由董事長吳東亮、台新董事與顧問共同點亮仁愛圓環最絢麗聖誕樹，和民眾一起歡慶聖誕。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者蒲世芸／採訪報導

台新金控延續「愛(i)」的精神在董事長吳東亮帶領下，舉行聖誕樹點亮儀式，共同點亮15米高全LED燈聖誕樹。華麗又富含聖誕氛圍，讓所有與會民眾感受到滿滿溫暖。台新金控董事長吳東亮表示，「我們延續一樣的理念，在這個大樓有全臺灣最大的LED聖誕樹，今年更特別的是把它呈現的3D動畫再重新改編，不管白天或晚上都有不同的景色與景致。歡迎大家有空多來拍照打卡，把這個最漂亮最夯的聖誕照片，送給我們全臺灣和海外的朋友一起來欣賞。」

▲▼2021,台新金控,點亮幸福讓愛閃耀,聖誕祭,台新金控,董事長,吳東亮,仁愛圓環,聖誕樹點燈儀式。（圖／記者姜國輝攝）

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▲台新金控總部大樓搭建15米高LED燈聖誕樹，打造仁愛圓環區域最吸睛聖誕打卡景點。（圖／記者姜國輝攝）

除此之外，聖誕樹旁光廊城堡內佈滿了圓環周邊商戶，以及台新生活金融生態圈合作夥伴們商標，全臺共有3,000多家業者共襄盛舉推出聖誕優惠，民眾用Richart Life APP輕掃QR Code，就可以享有各樣好康。「2021台新金控聖誕祭」匯集了眾多優惠，包括首次登入輸入推薦碼「GIFT」，並使用台新信用卡任刷一筆，前500名即可享刷卡金回饋。好康不只這樣，這一次同時打造了聖誕戶外快閃市集，只要完成各關任務，還能兌換甜甜圈、咖啡，還有聖誕小提袋等好禮。正在排隊逛著市集的民眾就說，「舉辦這活動在寒冷的冬天讓人感覺很溫暖，這一次特別帶小朋友來想要兌換禮物給他。」

▲▼2021,台新金控,點亮幸福讓愛閃耀,聖誕祭,台新金控,董事長,吳東亮,仁愛圓環,聖誕樹點燈儀式。（圖／記者姜國輝攝）

▲台新將於明年迎來30週年，金控總部大樓特別佈置，由董事長吳東亮進行啟動倒數計時儀式。（圖／記者姜國輝攝）

活動現場不只好吃好玩又好拍，還有音樂演出與大家一起歡慶聖誕，台新金控董事長吳東亮也在這溫暖時刻，和大家預告好消息。吳東亮說，「台新銀行明年就進入30年，所以我們特地把它秀出來。在這裡也要謝謝所有的好朋友、我們的客戶、同仁員工，大家陪台新一路走了30個年頭，非常感謝大家！」

▲▼2021,台新金控,點亮幸福讓愛閃耀,聖誕祭,台新金控,董事長,吳東亮,仁愛圓環,聖誕樹點燈儀式。（圖／記者姜國輝攝）

▲聖誕戶外快閃市集吸引許多民眾前來參與。（圖／記者姜國輝攝）

在台新金控一樓大廳內，還設置了聖誕心願數位留言牆，透過手機掃描QR Code就可以輕鬆許下願望；還有可愛的聖誕老人一起合照，吸引許多周邊鄰里大小朋友一同參與，讓所有民眾都擁有暖心聖誕。 

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