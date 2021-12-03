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栽培8子女讀到博士！大學教授晚年「被丟安養院」　慘況曝光全鼻酸

大學教授栽培8名兒女讀博士，晚年卻相當淒涼。（圖／翻攝自新聞挖挖哇YouTube）

▲大學教授栽培8名兒女讀博士，晚年卻相當淒涼。（圖／翻攝自新聞挖挖哇YouTube）

圖文／CTWANT

老一輩常說「養兒防老」，希望小孩長大成人後，能懂得孝順父母；但隨著時代進步，孩子也未必就真能成為父母年邁後的依靠。資深媒體人呂文婉就在節目《新聞挖挖哇》中分享了一則故事。她表示有1名退休的大學教授，栽培了8個子女讀到博士，原以為年老時可以受到良好的照顧，豈料，子女們竟將老父親棄置在養老院，就連父親過世也無人過問。

呂文婉在《新聞挖挖哇》節目中說道，有媒體接到安養中心的通知，希望能透過外界的力量，喚起大學教授8名子女的良知。但是當媒體前往採訪，見到該名老先生時，卻被眼前的景象嚇了一跳。呂文婉指出，當時這名退休的大學教授已經高齡92歲，生活完全無法自理，全身瘦成皮包骨、佝僂著躺在床上，身下的尿布早已溼透，撲鼻而來的霉味與尿騷味，讓人全然無法想像過去的風光，讓在場的人不由得感到心一陣心酸。

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呂文婉解釋，該名老教授的8名子女在美國攻讀博士後便在當地成家立業，沒有人返台照顧父親，就在老教授退休後的某一年，在德州生活的大兒子向父親表示自己要創業，希望父親能拿出積蓄贊助自己，老教授理所當然地無條件支持兒子；然而，當其他7名子女得知此事後，不滿只有大哥得到父親的經濟資助，紛紛開始用各種藉口向父親伸手要錢。隨後，大兒子返台時，發現父親身體狀況有問題需要人照料，便將爸爸送往安養中心，此後便不聞不問；安養中後續有長達8個月未收到老教授的兒女繳付的費用，打電話不是連絡不上人就是被找理由推拖，安養中心人員不得已，只好找求助媒體的力量。

呂文婉表示，安養中心在聯絡老教授子女的過程中，也曾將其躺在床上虛弱的模樣拍照傳給8人，但對方卻皆無動於衷，就連老教授離世時子女也不願回台，將所有的喪葬事宜，全部交由安養中心處理，令人鼻酸。

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