30多歲女「入境一個多月」才確診！暫列境外移入原因曝

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（3）日公布國內新增11境外移入確定病例，其中一名30多歲女性，10月24日就從土耳其入境，卻遲至12月1日才確診，醫療應變組副組長羅一鈞特別在記者會上說明該案暫列境外移入原因。

根據指揮中心公布資料，今日新增11例境外移入個案，為4例男性、7例女性，年齡介於20多歲至40多歲，分別自美國(案16738)、土耳其(案16739)、印尼(4例，案16740-案16742、案16745)、西班牙(案16743)、義大利(案16744)、韓國(案16746)、英國(案16747)及越南(案16748)入境，入境日介於今(2021)年10月24日至12月1日。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲指揮中心12/3公布境外移入個案。（圖／指揮中心提供） ※點圖放大

羅一鈞表示，該名30多歲女性是從9月下旬到10月24日在土耳其工作，期間有外籍同事確診，入境也有告知相關訊息，但入境與檢疫期滿採檢均為陰性。12月1日個案因為出境需要進行自費採檢，驗出陽性，Ct值32.9，因考量工作接觸史，初步研判為境外移入，目前共匡列21名接觸者居家隔離，指揮中心也會就血清抗體等進行後續追蹤。

今日公佈境外移入個案中，有7人為突破性感染，接種疫苗廠牌分別有AZ、莫德納與科興，其中4例為社福類移工，均從印尼入境。確診個案還有1例境外生、4例本國籍，另有2例為以商務或工作身份來台的外籍人士。