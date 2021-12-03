見童溺水！懷孕護理師「跪地狂CPR30分鐘」累癱倒地...網感動

▲護士不顧懷有身孕，奮不顧身跪地救人。（圖／翻攝自微博／央視新聞）

圖文／CTWANT

大陸江西省南昌日前發生溺水案，一名護士經過看見，不顧自己懷有身孕，跪地施作CPR，成功把男童從鬼門關前拉回來。消息一出，不少網友直呼，「這是一種救人的本能，也是源自內心的善良，願這位護士平安生產，好人一生平安。」

根據《央視新聞》報導，江西省南昌一名孫姓護士日前看到1歲8個月大男童溺水，不顧自己懷有4個月身孕，便衝上去跪地施作心肺復甦救人，不斷按壓至少30分鐘，最後累到無法起身，這一幕讓人看了感動到流淚。

男童奶奶哽咽地說，「真的是千言萬語我都不知道說什麼，我家一輩子都會記得救我寶寶的好人，好人一生平安。」男童爺爺則表示，發現孫子不見了，趕緊跑出去找人，結果發現他掉到池塘裡面，由鄰居協助救上岸。

不過男童上岸後，臉已發紫，全身濕冷、非常虛弱，情況十分危急。男童爺爺透露，經過孫姓護士搶救後才吐出水，臉色慢慢變紅潤，「事後得知孫小姐懷有身孕，還奮不顧身救孫子，真的十分感激她。」

對此孫姓護士表示，黃金時間4到6分鐘，那是最好的生命復甦時間，因此想也沒想就趕緊給小朋友做心臟按壓、人工呼吸；她認為，醫者仁心，作為醫護人員，救急扶傷是職責所在，因此不管在哪裡，什麼時候，只要遇到這種情況，都會毫不猶豫地衝上去救人。

至於趁家人不注意偷偷推著嬰兒車出家門，結果溺水的調皮男童，經過5天治療，目前已經康復出院。

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