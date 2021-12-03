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康和證券董座父子涉違證交法！董事長兒200萬、總裁爸1000萬交保

▲▼康和證券集團總裁鄭國華因涉《證交法》非常規交易被移送北檢。（圖／記者劉昌松攝）

▲康和證券集團總裁鄭國華訊後1000萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松、莊智勝／台北報導

上櫃公司康和證券（6016）集團總裁鄭國華、董事長鄭大宇父子，涉嫌在2006年到2008年間，利用司機等員工當人頭，規避關係人交易限制，將集團2筆土地以低買高賣的方式轉手，導致康和證券損失中間差價2億多元。案經偵辦，父子倆3日凌晨被移送北檢接受檢察官漏夜訊問，複訊後兒子鄭大宇諭令200萬元交保、父鄭國華則諭令1000萬元交保。

康和證券先前傳出「叔姪大戰」，鄭大宇在叔叔鄭世華的挑戰下保住董事長寶座。至於鄭大宇的父親鄭國華，身為集團「總裁」，在旗下各公司都沒有董事或經理人身分，但在集團大樓內擁有專屬辦公室，並配有私人司機。

專案小組調查，鄭國華個人經營的康和建設，因萬芳段土地開發案失利，土地面臨法院拍賣，鄭國華涉嫌在2006年間，找林姓司機和公司員工親友當人頭，在法拍程序標得萬芳土地，然後再以高價賣回給康和集團旗下另間華和公司，其中價差超過1億元。

此外，華和公司名下的台北市中山北路土地，原已經找好買家出售，但鄭國華疑似又利用相同手法，反向操作，找司機當人頭，以低價買下土地，再轉手賣給原訂買家，中間價差又達數千萬元。

台北地檢署懷疑，這2批土地買賣過程並未如實呈現在財報中，總計價差逾2億元，疑似流入私人口袋，損害康和證券利益，涉嫌違反《證交法》財報不實、非常規交易、特別背信等罪嫌。檢察官2日指揮調查局台北市調查處，兵分14路搜索，約談鄭國華、鄭大宇父子等9名被告釐清案情。

▼康和證券董事長鄭大宇涉《證交法》，訊後200萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）

▲▼ 康和證券董事長鄭大宇涉嫌《證交法》非常規交易被移送北檢 。（圖／記者劉昌松攝）

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