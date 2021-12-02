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快訊／康和證涉「非常規交易」掏空16億　董座父子遭約談

▲▼康和證券董事長鄭大宇專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲康和證券董事長鄭大宇遭檢舉涉嫌非常規交易罪。（資料照／記者周宸亘攝）

記者劉昌松／台北報導

曾獲國家品牌玉山獎「傑出企業」的上櫃公司康和證券(6016)，遭人檢舉2006年到2008年間，疑似利用人頭買賣土地，導致康和證損失約16億元，台北地檢署經蒐證後，2日指揮調查局台北市調處兵分14路展開搜索，並依涉嫌違反《證交法》非常規交易等罪嫌，約談康和證董事長鄭大宇、父親鄭國華等9人。

針對檢調偵辦行動，康和證券下午回應說明如下：
有關今日(12/2)檢調單位至公司調查，所有作業均依照相關規定辦理，並全力配合檢調單位調查，相信司法公正，目前調查程序對於公司營運、財務、業務並無影響，一切正常運作。

康和證券先前傳出叔姪爭奪經營權大戰，鄭大宇在父親鄭國華加持下，贏過叔叔鄭世華，擔任康和證券董事長，之後就陸續傳出康和證經營層疑似掏空公司資產的檢舉告發。

據了解，檢調單位在2021年初獲報，鄭大宇和鄭國華父子，疑似利用親友、員工當人頭，規避經營層關係人交易的限制，買賣自家土地，相關價差款項流向不明，檢調初步蒐證後，2日展開首波搜索約談行動，全案朝違反《證交法》財報不實、非常規交易、特別背信等罪嫌方向偵辦。

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