　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／李柏璋8點聲明回應「沒品維尼」事件：我只是個社會新鮮人

▲▼高嘉瑜、林秉樞。（合成圖／ETtoday資料照）

記者趙蔡州／台北報導

立委高嘉瑜被男友林秉樞在飯店施暴，事後卻有鄉民「CrazyWinnie沒品維尼」在PTT連續發文，企圖幫林秉樞洗白帶風向，不料該帳號被踢爆應是「台獨機關槍」李柏璋。對此，李柏璋在2日生日當天發布「8點聲明」澄清，表示「我們一樣被耍得團團轉」。

李柏璋聲明全文：

關於高嘉瑜委員的事件，有幾點我想了想，還是有有必要出來澄清一下

[廣告]請繼續往下閱讀...

第一、自事件發生到現在，我的手機被打爆、也收到許多媒體朋友傳來的訊息。

但無論是認識的記者，還不認識的，我李柏璋本人直到發這篇文前為止，都沒接受過任何媒體朋友訪問。我不懂，那些關於什麼李柏璋自己承認是瘋狂維尼這件事，到底是怎麼寫出來的？可以告訴我嗎？

所以我真的很想知道寫這些報導的人，你們到底是訪問到誰去了？

如果我有承認是沒品維尼本人，那麻煩撰寫報導的記者拿證據出來，不然不要在那捏造我從未說過的話、未承認過的事。

第二、中時報導，說根據警方的消息，說我什麼跟毆打高嘉瑜委員的林姓男子有密切的line聯絡。

這點完完全全就是不實消息，我本人根本沒有過林男的line好友，是要怎麼跟他用line聯絡？我本人使用的line帳號就只有一個，當中只有84位好友，我不可不知道我加入誰。

第三、我在本起事件發生之前，完全不認識林男，不只沒有臉書好友、更沒有私下有過聯絡，更不可能知道林跟誰在交往，因為我連他長得是圓是扁都不知道。

▲▼台獨機關槍李柏璋。（圖／翻攝自李柏璋臉書）

▲「台獨機關槍」李柏璋。（圖／翻攝自李柏璋臉書）

第四、本週二週刊報導出來之後，林男確實有透過共同朋友致電給我，希望我能幫他在網路平台上發他的聲明。

但由於11/30是我本人的生日，當天我已安排好外出行程，一整天從早到晚都在外面，也無法幫忙發文。而我自己也不想捲入到這件事上。

基於共同朋友情誼的關係，加上林男一直跟我說是他劈腿，被高委員抓到，所以雙方才起衝突，但傷勢絕對沒有很嚴重等等，甚至還出示事件後的照片，說什麼高委員在飯店試圖持刀砍他，來加以說服我，高委員並無在此事衝突中受傷，而他本人則屬於受害者。

我說不然你把想說明的事大致跟我說，我請有在用批踢踢的朋友去幫你發聲明。當天，林男確實傳了對話紀錄等一些事件相關的圖片，以取得我信任，我很笨，我相信他了。

因為我想，他是事件當事人，所言應該至少並非憑空捏造，才請朋友幫他貼個文。但，要怎麼貼，怎麼寫，我不管、不介入也不收錢，縱使林男自己主動說要給，我也分文未取，就純粹幫忙。

第五、事後看到新聞，我才發現，林男不只對我隱瞞、避重就輕，也欺騙介紹的朋友，我非常後悔接他的電話。

這當中我有一定的責任，因此，若高委員或當事人因此受傷害，我願意真誠道歉，就算當面致歉也行。而後續的法律責任我也會自己承擔。

第六、我在事前確實知情，但抱歉，沒品維尼的文章不是我發的。

因為只要一查ip，就知道帳號是誰持有的，這種一翻兩瞪眼的事都不用辯，也不用將不是我做的都推到我身上，甚至在那造謠我開分身，根本瞎扯。

第七、與林男的共同朋友，就只是個平凡人，沒有任何與政治相關的背景。

我也不是什麼派系的人，更沒在台北市議會當助理很久了。

第八、對於新聞報導，有台南的幕僚指稱說我去尋求合作機會，但因為我人品太差勁，所以被退貨這件事，根本胡說八道。

我李柏璋本人從未在台南向任何一位檯面上的政治人物或幕僚討過工作，反之，都是台南的各級民意代表主動來找我，尋求合作機會。

這當中包括台南市府的核心人物、台南市黨部的人與藍綠無黨的立委及議員都有，並非特定人可以掌握我，或叫我做什麼，如果有人硬要將此件事扯向派系鬥爭什麼的。

我知道在背後放話的是誰，我一定會向大家好好介少，把你們如何跟我談合作、要我如何對付你們對手的細節都說出來，請適可而止就好，不要對一個已經片體鱗傷的人落井下石，最終只會玉石俱焚。

請不要拿錢收買不到我，就想栽贓到其他地方或不相干的人身上。

總歸整件事情就是林男想針對報導說明，但欺瞞了我和共同朋友，就和那些被林男耍的那些人一樣，我們一樣被耍得團團轉。

我就只是一個今年剛大學畢業，還在租房子投履歷討生活的社會新鮮人，我只想平靜地過生活，因此這篇聲明發完，我就不再對此事件發表任何言論了。

謝謝大家關心，深深感謝，我會好好檢討、反省我自己做不好、做錯的地方。

對於牽扯其中的朋友，我深感抱歉，對不起。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

ET快訊
蔡英文早知高嘉瑜被林秉樞家暴？　總統府回應了
又一客運擬停駛！4路線掰了　經營超過20年
入選米其林！必比登「這間餐廳」悄悄熄燈
高嘉瑜淚崩喊「三個字」遭檢討！律師看傻：林秉樞到現在還沒說過
造勢餐會「太豐盛」遭檢警調查　顏寬恒回應了
徐凱希搭小黃「上車被趕」　傻眼曝司機拒載理由
血染馬桶！醫驚見她「肛門滲腥臭黏液」　內診嘆氣了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

日統客運明年2月擬停駛4路線　老董嘆：法規死投資環境差

阿羅哈「營運22年」將走入歷史！網淚憶：小時候是最頂的

快訊／李柏璋8點聲明回應「沒品維尼」事件：我只是個社會新鮮人

打疫苗兼採購！全聯、家樂福、愛買等多家賣場擬響應政策

生孩後「3年沒恩愛」夫偷吃小10歲妹子　網秒挺男方：成全小三吧

12星座「最新一週」運勢！火星、木星進四分凶相　巨蟹應酬躲不掉

客人訂越南菜「為香菜爆氣」怨氣炸出　外送員尷尬曝1真相…網笑翻

幸運約到天菜男！床上激戰「1舉動」妹子秒冷感：到底欸？

女性內褲小秘密一次曝　小口袋用途竟與私密處衛生有關

日本鎖國政策急轉彎　長榮、華航即起恢復預訂赴日機票

吃海底撈...突包圍唱《分手快樂》　他全程眼神死聽完：謝謝店員...

薔薔20歲遇恐怖情人「要高嘉瑜多交男友」 「會打女人的是俗辣」：現在哪個男人敢打我！

涉7罪嫌聲押禁見！林秉樞提3回應　「嘉瑜、小馬你們贏了...放我一馬」

林秉樞躲飯店被逮嗆出呂秋遠！　否認對「高嘉瑜、母親」動手施暴

高嘉瑜遭家暴3天後驗傷照片曝　右臉全瘀到脖子、雙膝破皮流血

重機男大生「逆向超車」撞自小客　車殼零件噴飛...目擊者：死了死了

《魔法阿媽》文英阿姨珍貴畫面公開　王小棣談配音幕後...讚小孩超專注

高嘉瑜數度崩潰...淚訴還原經過　第一時間丟臉無助受害者不只她

李李仁《華燈》強扒劉品言上衣硬上　她全身傷痛哭：努力掙扎了，我就是逃不掉...

怪手挖2下...水泥廠噴霧塔倒塌！　「百噸建物」壓死司機驚悚畫面曝

日統客運明年2月擬停駛4路線　老董嘆：法規死投資環境差

阿羅哈「營運22年」將走入歷史！網淚憶：小時候是最頂的

快訊／李柏璋8點聲明回應「沒品維尼」事件：我只是個社會新鮮人

打疫苗兼採購！全聯、家樂福、愛買等多家賣場擬響應政策

生孩後「3年沒恩愛」夫偷吃小10歲妹子　網秒挺男方：成全小三吧

12星座「最新一週」運勢！火星、木星進四分凶相　巨蟹應酬躲不掉

客人訂越南菜「為香菜爆氣」怨氣炸出　外送員尷尬曝1真相…網笑翻

幸運約到天菜男！床上激戰「1舉動」妹子秒冷感：到底欸？

女性內褲小秘密一次曝　小口袋用途竟與私密處衛生有關

日本鎖國政策急轉彎　長榮、華航即起恢復預訂赴日機票

大專棒聯／高中各奔東西　台東泰源學長學弟南華再續隊友

在SM拚15年「社員→理事」…不到1年竟離職！　閔熙珍首吐背後原因

工具機聯展明年2月登場！許文憲：工具機產值估成長2-3成

工研院攜機械公會合推智慧機械雲　吸引微軟、研華等大廠加入

大專棒聯／嘉大伍立宸實現捕手預言　締生涯首場完封勝

刮刮樂超前佈署「跨年」！　2款新品總獎金超過16億

國民黨PO文挺核四　網嘲：黨內地方首長同意了？

民進黨籲回立法院審不孕症預算　蔣萬安：早已審完

大專棒聯／環球左投盧泓捷大學首賽　尋求更多出場機會

滑翔飛越200公尺寬「惡魔屋」火山口　智利退役空軍成史上第一人

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

生活熱門新聞

今天「20211202」超罕見　錯過再等9年！

「3年沒恩愛」夫偷吃小10歲妹子　網秒挺男方

自強號激烈震動　他崩潰喊快解體

1~3類一線人員第三劑今午後開打！

揍完高嘉瑜「男友視角照」曝！網抓包：血流成河

快訊／境外移入暴增17例！本土續+0

林秉樞移送時大開講　律師傻眼：害死自己

沒品維尼回應了！　幫林秉樞洗白被轟：我和台南朋友被他騙慘了

台東「這地區」宣布普發現金2千

林秉樞借高嘉瑜充電器　「備份神器」揭4女私密照

沒品維尼PTT帳號「禁言3650天」！八卦板主出手了

好市多夯品「漲幅58.7%」　網曝1關鍵嘆氣了

網爆成「佔位圖書館」　路易莎回應

「3生肖」12月財運飆升！有機會變大富翁

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

Netflix「12月下架片單」超多經典神片！網崩潰哀嚎

陪林秉樞躲飯店「長髮正妹」起底　小12歲還幫付房錢

林秉樞錢從哪來？　黑心律師突破1盲點

網紅產品照「和淘寶一樣」遭疑盜圖！　多LOGO貴2倍

今天「20211202」超罕見　錯過再等9年！

新北男將女友頭壓進小火鍋內2秒　她在店內痛尖叫

Joeman「31歲存到5000萬退休」！揭5大吸金原因

馬航MH370失蹤7年　工程師稱「找到了」

分手就不會回頭的三大星座！

快訊／那對夫妻Nico生了！出門突陣痛送醫

57歲視帝赴陸淪「街頭擺地攤」　出道40年辛酸畫面流出

「3年沒恩愛」夫偷吃小10歲妹子　網秒挺男方

罔腰確定改名！鳳梨建議改成4字

自強號激烈震動　他崩潰喊快解體

1~3類一線人員第三劑今午後開打！

更多

最夯影音

更多
吃海底撈...突包圍唱《分手快樂》　他全程眼神死聽完：謝謝店員...

吃海底撈...突包圍唱《分手快樂》　他全程眼神死聽完：謝謝店員...
薔薔20歲遇恐怖情人「要高嘉瑜多交男友」 「會打女人的是俗辣」：現在哪個男人敢打我！

薔薔20歲遇恐怖情人「要高嘉瑜多交男友」 「會打女人的是俗辣」：現在哪個男人敢打我！

涉7罪嫌聲押禁見！林秉樞提3回應　「嘉瑜、小馬你們贏了...放我一馬」

涉7罪嫌聲押禁見！林秉樞提3回應　「嘉瑜、小馬你們贏了...放我一馬」

林秉樞躲飯店被逮嗆出呂秋遠！　否認對「高嘉瑜、母親」動手施暴

林秉樞躲飯店被逮嗆出呂秋遠！　否認對「高嘉瑜、母親」動手施暴

高嘉瑜遭家暴3天後驗傷照片曝　右臉全瘀到脖子、雙膝破皮流血

高嘉瑜遭家暴3天後驗傷照片曝　右臉全瘀到脖子、雙膝破皮流血

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面