快訊／李柏璋8點聲明回應「沒品維尼」事件：我只是個社會新鮮人

記者趙蔡州／台北報導

立委高嘉瑜被男友林秉樞在飯店施暴，事後卻有鄉民「CrazyWinnie沒品維尼」在PTT連續發文，企圖幫林秉樞洗白帶風向，不料該帳號被踢爆應是「台獨機關槍」李柏璋。對此，李柏璋在2日生日當天發布「8點聲明」澄清，表示「我們一樣被耍得團團轉」。

李柏璋聲明全文：

關於高嘉瑜委員的事件，有幾點我想了想，還是有有必要出來澄清一下

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第一、自事件發生到現在，我的手機被打爆、也收到許多媒體朋友傳來的訊息。

但無論是認識的記者，還不認識的，我李柏璋本人直到發這篇文前為止，都沒接受過任何媒體朋友訪問。我不懂，那些關於什麼李柏璋自己承認是瘋狂維尼這件事，到底是怎麼寫出來的？可以告訴我嗎？

所以我真的很想知道寫這些報導的人，你們到底是訪問到誰去了？

如果我有承認是沒品維尼本人，那麻煩撰寫報導的記者拿證據出來，不然不要在那捏造我從未說過的話、未承認過的事。

第二、中時報導，說根據警方的消息，說我什麼跟毆打高嘉瑜委員的林姓男子有密切的line聯絡。

這點完完全全就是不實消息，我本人根本沒有過林男的line好友，是要怎麼跟他用line聯絡？我本人使用的line帳號就只有一個，當中只有84位好友，我不可不知道我加入誰。

第三、我在本起事件發生之前，完全不認識林男，不只沒有臉書好友、更沒有私下有過聯絡，更不可能知道林跟誰在交往，因為我連他長得是圓是扁都不知道。

▲「台獨機關槍」李柏璋。（圖／翻攝自李柏璋臉書）

第四、本週二週刊報導出來之後，林男確實有透過共同朋友致電給我，希望我能幫他在網路平台上發他的聲明。

但由於11/30是我本人的生日，當天我已安排好外出行程，一整天從早到晚都在外面，也無法幫忙發文。而我自己也不想捲入到這件事上。

基於共同朋友情誼的關係，加上林男一直跟我說是他劈腿，被高委員抓到，所以雙方才起衝突，但傷勢絕對沒有很嚴重等等，甚至還出示事件後的照片，說什麼高委員在飯店試圖持刀砍他，來加以說服我，高委員並無在此事衝突中受傷，而他本人則屬於受害者。

我說不然你把想說明的事大致跟我說，我請有在用批踢踢的朋友去幫你發聲明。當天，林男確實傳了對話紀錄等一些事件相關的圖片，以取得我信任，我很笨，我相信他了。

因為我想，他是事件當事人，所言應該至少並非憑空捏造，才請朋友幫他貼個文。但，要怎麼貼，怎麼寫，我不管、不介入也不收錢，縱使林男自己主動說要給，我也分文未取，就純粹幫忙。

第五、事後看到新聞，我才發現，林男不只對我隱瞞、避重就輕，也欺騙介紹的朋友，我非常後悔接他的電話。

這當中我有一定的責任，因此，若高委員或當事人因此受傷害，我願意真誠道歉，就算當面致歉也行。而後續的法律責任我也會自己承擔。

第六、我在事前確實知情，但抱歉，沒品維尼的文章不是我發的。

因為只要一查ip，就知道帳號是誰持有的，這種一翻兩瞪眼的事都不用辯，也不用將不是我做的都推到我身上，甚至在那造謠我開分身，根本瞎扯。

第七、與林男的共同朋友，就只是個平凡人，沒有任何與政治相關的背景。

我也不是什麼派系的人，更沒在台北市議會當助理很久了。

第八、對於新聞報導，有台南的幕僚指稱說我去尋求合作機會，但因為我人品太差勁，所以被退貨這件事，根本胡說八道。

我李柏璋本人從未在台南向任何一位檯面上的政治人物或幕僚討過工作，反之，都是台南的各級民意代表主動來找我，尋求合作機會。

這當中包括台南市府的核心人物、台南市黨部的人與藍綠無黨的立委及議員都有，並非特定人可以掌握我，或叫我做什麼，如果有人硬要將此件事扯向派系鬥爭什麼的。

我知道在背後放話的是誰，我一定會向大家好好介少，把你們如何跟我談合作、要我如何對付你們對手的細節都說出來，請適可而止就好，不要對一個已經片體鱗傷的人落井下石，最終只會玉石俱焚。

請不要拿錢收買不到我，就想栽贓到其他地方或不相干的人身上。

總歸整件事情就是林男想針對報導說明，但欺瞞了我和共同朋友，就和那些被林男耍的那些人一樣，我們一樣被耍得團團轉。

我就只是一個今年剛大學畢業，還在租房子投履歷討生活的社會新鮮人，我只想平靜地過生活，因此這篇聲明發完，我就不再對此事件發表任何言論了。

謝謝大家關心，深深感謝，我會好好檢討、反省我自己做不好、做錯的地方。

對於牽扯其中的朋友，我深感抱歉，對不起。

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