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林秉樞隨身必備「小肉槌」！出國偷摸舞孃胸部遭罰　曝4大黑歷史

▲▼林秉樞隨身必備「小肉槌」！出國偷摸舞孃胸部遭罰　曝4大黑歷史。（合成圖／CFP、記者黃彥傑攝）

▲林秉樞旅歐隨身攜帶「小肉槌」，還曾偷摸舞孃胸部遭罰600歐元。（合成圖／CFP、記者黃彥傑攝）

記者柯沛辰／綜合報導

林秉樞施暴立委高嘉瑜，黑歷史也不斷遭起底。律師李菁琪爆料，她2017年在歐洲被林秉樞搭訕，基於同鄉情誼接待對方，怎料深入認識才發現，林擅長情緒勒索跟恐嚇，常吹牛自己認識名人，還隨身攜帶「小型打肉槌」，在巴黎脫衣酒吧偷摸小姐胸部被罰600歐元。之後，林回台後逼她幫忙圓謊騙女友不成，還打電話到她公司恐嚇，種種行為早有跡可循。

李菁琪1日在PTT回文透露，當年她看林秉樞能言善道，曾交流過政治哲學，所以在巴黎接待過對方一陣子，也開啟了這段孽緣。她說，林秉樞是「吹牛王」，自稱麻豆林家人，常說自己是白色恐怖受難者林茂生的後代，爸爸是校長、姊姊是法官、姊夫是律師，家族不僅政商關係非常良好，還給他房子讓他收租，月收20萬元。

李菁琪意外地說，林秉樞原先是念中原大學，研究所念中央大學，「直到博班才洗到政大，沒想到這麼多年過去博班還沒畢業，實在很可憐。」不過，根據她對林秉樞的認識，加上近期發生事件，總結有4點是有跡可循的：

一、林秉樞常宣稱自己跟很多名人很熟、人脈很廣

當時林常宣稱自己跟台大法律學院教授林明昕、作家蔡詩萍、台獨大老彭明敏、時代力量前立委黃國昌很熟，還認識各大事務所的資深大律師，但後來發現林只是跟對方合照過，或常去臉書留言。另外，林秉樞曾稱民進黨新潮流一直延攬他入流，只是都被他拒絕。但李菁琪後來私下向相關人士查證，其實並無此事。

二、疑似偷拍性愛影片

李菁琪指出，林曾基於炫耀心態，把手機內一段某名人的私密性愛片拿給她看，拍攝角度疑似是偷拍，「但因為沒拍到他（林秉樞）的臉，所以也不知道是網路上抓的，還是真的。」

三、擅長情緒勒索、恐嚇，有暴力傾向

李菁琪透露，當時林秉樞隨身攜帶小型的打肉槌，還一路帶到歐洲去，結果在南法的遊覽車上插隊跟人起衝突，還叫囂自己是律師，「非常丟臉我超想裝作不認識他。」

2018年，她回台到某公家機關任職，某天林秉樞突然找上門，請她假扮親戚、幫忙圓謊，欺騙當時的大學生女友，製造不在場證明，以免劈腿偷見小三被發現。

當時李菁琪果斷拒絕，並將林的帳號封鎖，怎料對方竟假裝是她家人，向公司騙取她的分機號碼，再打電話恐嚇「讓妳在法律界混不下去」、「妳不幫忙，我就要跟妳老闆說妳（在國外）抽過大麻！」讓她啼笑皆非。

四、裝作有錢人，其實是林秉「摳」

李菁琪回憶，當年林秉樞在歐洲，宣稱自己沒有信用卡，舉凡車票、酒店等開支都求她幫忙代刷，但事後還錢卻拖拖拉拉，還要她三催四請。其中最荒謬的莫過於，林在巴黎蒙馬特脱衣酒吧偷摸小姐胸部，被罰款600歐元（約新台幣1萬8800元），打電話求她來幫忙刷卡「救人」。

事後，林秉樞向她解釋，平時在中山北路的酒店小姐都會免費幫他吹（口交），沒想到歐洲脫衣酒吧規矩不同，承諾回台一定會請李吃大餐，以表達謝意，「最後吃了金鋒滷肉飯」。

許多鄉民看玩紛紛驚呼，「八卦回來了！」、「八卦復活」、「這篇有卦」、「哇這咖真的夠渣夠爛」、「我遇過的有錢人真的沒有在借錢的」、「一路靠騙人和到處攀關係 ，騙吃騙喝」、「這種人要查他金流，一定很精彩」、「看到小肉槌大笑」、「原來寫手網軍盡是這種咖小」、「在南法高舉人民的小肉鎚，哈哈哈」掀起熱議。

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