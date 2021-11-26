炸彈放雙鐵恐嚇信曝！訊號源疑來自國外　苗栗查到無人行李

▲台鐵上午收到恐嚇信件，恐嚇內容也曝光。（圖／民眾提供）



記者游瓊華／台中報導

台鐵今天上午接獲恐嚇留言，表示會在台中站上車搭乘北上區間列車並放置炸彈，並在中午12點引爆，其恐嚇內容也被貼在臉書社團《台灣便當管理局-附屬鐵路部》，網友自稱是調查局台中調查處處長，在台鐵北上列車、高鐵列車17節車廂放置塑膠炸彈，也提到列車時速一旦低於80公里就會提前引爆。鐵路警察局也動員加強警力巡查，除上午查到一無人行李外，其餘各站皆正常。

▲台鐵收到「詐」彈恐嚇信件。（圖／翻攝台灣便當管理局-附屬鐵路部）



台鐵獲報後不敢大意，除了報警外也增派人力於站場、列車巡查，並通報交通部。鐵路警察局台中分駐所表示，截至下午5點鐘為止，台中地區各站及各列車及鐵路警察局回報一切均正常。上午也巡查8班列車，在台鐵2154次列車第3車廂發現無人行李，動用防爆毯警戒，但行李內僅有衣物，研判是一般旅客遺忘之行李。

據悉，發文訊號來源疑在國外，對此台鐵回應，鐵路警察局已偵處中，旅客不必恐慌，基於偵查中，不對外發布相關偵處訊息。

▲鐵路警察局也加派警力巡查。（圖／民眾提供）



該名網友自稱法務部調查局台中市調查處處長，其直屬的調查官在北上的五輛區間車和一輛高鐵列車的十七節車廂放置塑膠炸彈，炸彈會在中午12點引爆，但如果列車從上午9點30分開始時速一旦低於80公里，炸彈也會提前引爆，意即北上區間車如果進入月台停靠，區間車就會爆炸、波及多名乘客，威脅台鐵需按照指示轉帳，否則區間車恐成廢鐵。