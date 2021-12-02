備戰Omicron！1~3類一線第3劑間隔縮短　陳時中：隔5個月打莫德納

記者洪巧藍／台北報導

包含美、日、韓等多國都出現Omicron個案，我國也嚴加備戰。原規劃間隔半年打第三劑追加劑，衛福部長陳時中今日表示，針對醫事人員、一線防疫人員等1~3類疫苗優先對象，將提供莫德納並且間隔縮短為5個月接種。

▲立法院社福衛環委員會，衛福部長陳時中。（圖／記者陳煥丞攝）

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立法院衛環委員會邀請衛生福利部部長、內政部次長、外交部次長針對「面對COVID-19變異病毒Omicron疫情威脅，我國疫苗、邊境管理政策因應作為、COVID-19口服藥研發採購及審查進度」進行專題報告，並備質詢。

報告中指出，中央流行疫情指揮中心推動新冠疫苗追加劑，建議已完成2劑COVID-19疫苗接種之65歲以上長者、長照機構住民與工作者、醫護人員、防疫工作人員、第一線高感染風險工作人員及容易感染與疾病嚴重風險者(即COVID-19疫苗公費接種對象第九類)，應於第二劑COVID-19疫苗接種6個月後，追加接種第三劑COVID-19疫苗；其他滿18歲以上民眾可以評估自身感染風險以及接種意願，經醫師評估後接種第三劑COVID-19疫苗，提升保護力。

此外，因應Omicron變異株疫情，指揮中心將提供莫德納疫苗給1~3類（除中央防疫官員外）第二劑接種滿5個月者接種。陳時中會前受訪表示，各國因應Omicron進行相關措施，我國還是以第一線1-3類保護對象是優先，至於中央防疫官員除外，如果常跑醫院、檢疫所第一線中央防疫官員仍需要打，但如果都在辦公室，就不那麼急，但也強調，疫苗相當充足。