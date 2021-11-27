公車痴漢出沒！　台中性騷慣犯「緊貼女高中生」下體蹭臀

▲台中女高中生搭公車遇上痴漢「下體蹭臀」。（示意圖／資料照）

記者莊智勝／台中報導

台中市一名王姓性騷擾慣犯今年3月下旬晚間搭乘公車時，見到車內一名身穿學校體育服的女高中生，王竟趁人潮擁擠，蓄意自後方以下體磨蹭女學生臀部，事後女學生向司機反映，王嫌立刻逃跑下車，但事後仍遭警方查獲到案。台中地院法官審酌，認為王嫌已有3次性騷擾前科，此次四度犯案，依性騷擾罪判處有期徒刑9月。

判決書內容指出，王嫌以賣蔬菜水果為業，自2010年起三度犯下性騷擾案，分別遭判刑4月、5月、6月，不料王嫌仍色性不改，今年3月26日晚間7時許，王嫌在科博館附近搭上公車，發現車內一名身穿學校運動服外套的16歲女高中生站在走道處，王竟趁著乘客眾多擁擠，蓄意站在女學生身後，以下體不斷碰觸女學生臀部，時間長達近20分鐘，直到女學生發現異狀，並轉向司機求救，全案才因此曝光。

女學生指出，當時發現王嫌不斷以下體磨蹭她臀部，每當公車到站有人上車時，王嫌就暫停動作，但當車一啟動，王就又靠上來，「一開始我以為是不小心的，但我注意一下後，發現她動作越來越過分，過程中我受到驚嚇，不知該如何反應，僅用包包試圖抵擋他的性騷擾行為，一直到到站才向司機反映。」

當時公車行經中港新城站時，司機接獲女學生反映，立即起身往後查看，王嫌見事跡敗露，立刻從公車後側車門下車離開，但事後警方仍從監視錄影、悠遊卡使用記錄循線查獲王嫌到案。

王嫌辯稱，當天車內人潮擁擠，自己並非蓄意騷擾，且倘若女學生感覺被觸碰、不開心，應該當場向他反映，或是向周遭乘客求救。台中地院法官勘驗公車內監視器畫面，發現當時王嫌確實站在女學生身後，且當女學生向司機求救時，王旋即迅速從後門下車；法官因此認定性騷擾屬實，考量王嫌是累犯，依對未成年少女性騷擾罪判刑9月，全案可上訴。