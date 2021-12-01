快訊／幻象2000迫降花蓮機場還撞攔截網　空軍證實：疑煞車失效

▲幻象2000戰機。（示意圖／記者李毓康攝）



記者黃巈禾／台北報導

我空軍一架幻象2000戰機今（1日）晚間7時許因不明原因在花蓮機場緊急降迫，戰機降落時衝向跑道末端的攔截網才成功停下，所幸人機平安。對此，空軍司令部稍早證實此事，並表示疑似煞車失效，詳細原因調查中。

空軍司令部今（1）日表示，本屬新竹基地乙架幻象型戰機（機號2024），傍晚執行例行性訓練，於花蓮基地降落時，疑似煞車失效，經飛行員緊急處置得宜，以攔截網停機，經檢查人、機均安，詳細原因刻由本部專案小組實施調查中。