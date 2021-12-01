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Omicron強襲　南非科學家警告：傳染力可能「超越Delta病毒」

▲▼南非疫情,新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

▲南非11月24日向世界衛生組織通報最新變種Omicron病例。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

新變種病毒Omicron引發全球恐慌，且已傳播至22個國家或地區。南非國家傳染病研究所（NICD）負責人普倫（Adrian Puren）11月30日接受《路透社》專訪時表示，Omicron的傳染力很可能超越Delta病毒，學界將在4周內了解更多資訊，包括其免疫逃脫程度、是否導致更嚴重的臨床症狀等等。

普倫說，「我們認為什麼能夠超越Delta？這一直都是個好問題，至少在傳染力方面的確如此……也許就是這個變異株了。」他坦言，南非科學家目前僅替87個Omicron病例完成基因序列，因此目前無法斷言Omicron是否將取代Delta，成為國內主要毒株；但是，國內病例確實迅速增加中，尤其人口最多的豪登省（Gauteng）。

南非今年夏天遭遇Delta病毒強襲，引爆第3波疫情，7月初高峰期每日新增2.6萬例。該國發現Omicron變異株後，被認為恐怕面臨第4波；11月29日每日新增確診數2270人，但到了周末恐怕飆至1萬人。一些醫師在社群媒體上表示，Omicron患者似乎症狀輕微，例如乾咳、發燒、夜間盜汗等等，但專家警告，切勿太快下定論。

NICD臨床微生物學家戈特伯格（Anne von Gottberg）表示，科學家們都在謹慎監測疫情數據，而全國感染人數似乎都在上升，「在僅僅過去1個月內，流感病例也有所增加，所以我們需要非常謹慎觀察其他呼吸道感染病例。」她談到2歲以下嬰孩住院人數激增的情況時表示，相關單位正在調查中，目前無法確定是否與Omicron有關。

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