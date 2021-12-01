飯店未通報挨批！陳時中重申零容忍：目睹可打113「全民當守護者」

記者嚴云岑／台北報導

民進黨立委高嘉瑜遭男友施暴震驚社會，她今（1）日上午開記者會對外說明事發經過，數度哽咽落淚覺得自己發生這樣的事好丟臉。衛福部長陳時中下午在指揮中心被問及此事時，再度提及「暴力零容忍」，並呼籲目睹者也可幫忙打113通報，惟有全民成為守護者，才能減少親密暴力發生。

高嘉瑜遭親密暴力被媒體披露後，昨終於前往警局報案，他上午也召開記者會表示，事發到現在收到很多人的關心，從沒想過自己會成為社會新聞的主角，這段期間見識到人性最黑暗恐怖的一面，當下第一時間覺得非常驚慌失措錯害怕。回想起遭受暴力過程，更數度落淚。

高嘉瑜也提及，受害者不只她，過去被林男傷害的女性，因為他種種暴力脅迫，所以隱忍不敢出面，希望自己能成為最後一個受害者。記者會後政界也紛紛應援，立委王婉諭也在臉書發聲，「你沒有錯，請不要怪罪自己。」

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衛福部昨公布親密關係暴力調查報告，從中可見每5名婦女就有1人在其一生中曾經遭受親密伴侶暴力，其中就以精神暴力盛行率最高，肢體暴力次之，呼籲民眾必要時可撥打113保護諮詢專線協助。

由於家暴為衛福部保護司業務，陳時中下午在記者會被問及是否會針對家暴事件有新的盤整或不同作為？他斷然表示，「沒有」，因為都是在既定政策中做的保護業務。但他仍呼籲目睹暴力事件的民眾，應有通報觀念，「雖然不是責任通報，但暴力零容忍」，惟有全民一起做守護者，才能讓遭受親密暴力者能受到保護。