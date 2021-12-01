增4例接種疫苗後死亡！男大生打BNT無症狀　18天後打撞球昏迷亡

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（1）日公布最新疫苗接種統計，昨日共打了26萬7790劑疫苗，另新增4人接種疫苗後死亡。死亡個案通報中，有一名18歲男性接種第二劑BNT疫苗18天後過世。據了解，該生是在打撞球時突然癱軟昏迷，送醫搶救不治，昨已由院方向指揮中心通報。

嘉義一名就讀南華大學的陳姓男大生29日晚間，前往國立中正大學撞球部打球時，因不明原因陷入昏迷，雖經緊急送醫並裝上葉克膜搶救，仍不幸於30日凌晨宣告不治。針對這起事件，經初步相驗過後，嘉義地檢署表示，因可疑為疫苗因素，暫定於12月3日進行進一步解剖，以釐清真正死因。

據了解，陳姓男大生就讀南華大學一年級，29日晚間與好友首次相約前往中正大學打撞球，豈料打了3個小時後，陳男卻突然癱軟倒地、陷入昏迷，同行好友見狀後，立即撥打電話求救，並將陳男送往大林慈濟醫院搶救，經院方評估後緊急裝上葉克膜，惟陳男最終仍於11月30日凌晨2時許宣告不治死亡。

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指揮中心發言人莊人祥證實，今日公布的死亡個案，其中一名就是該名男大生，其於9月29日接種第一劑BNT疫苗、11月12日接種第二劑，兩劑接種後均無症狀，目前正在釐清死亡與疫苗相關性。

昨日新增4例死亡通報中，還有1名72歲女性接種莫德納疫苗148天後死亡、1名38歲女性打高端37天後往生；BNT疫苗另有1人死亡，為87歲男性，在接種後21天過世。