幫立委服務處買電腦竟找廠商「處理」　台電興達電廠經理下場曝

▲台電興達發電廠外觀。（圖／台電提供）

記者陳宏瑞／高雄報導

台電興達發電廠在2018年底受立委邱志偉服務處請託購買5台舊電腦15萬元，但台電沒有相關經費，電廠燃料組溫姓經理竟請得標廠商「代購」，事後還涉嫌幫廠商虛報導管的施工長度，檢方和廉政署接獲舉報後追查，溫姓經理涉犯貪污治罪條例遭起訴，但高雄地院法官審理後，考量他不是替自己A錢，僅判他2年有期徒刑，緩刑5年，可上訴。

判決指出，興達電廠負責公關業務的邱姓經理在2018年底受立法委員邱志偉服務處的請託，要求台電提供5 台舊電腦供社區大學使用，但電廠沒有相關經費，所以邱姓經理轉向負責燃料採購的温姓經理求助。

由於興達電廠在當年8月開標「輸儲煤推煤標案」，由某工程行以3347萬餘元得標，溫姓經理請工程行張簡姓負責人商量先幫忙墊購電腦，等電廠有經費後再還他，張簡為避免日後勞務採購工程履約遭刁難，於是先自掏腰包花了15萬元買了5台電腦送給台電，台電再把電腦交給陳姓主任帶回辦公室使用。

但這筆15萬元因台電一直沒有還給工程行，去年初，張簡因輸煤標案沒賺到錢，開口向台電索討這筆款項，溫姓經理便起意利用勞務採購案件中浮報施作數量的方法，來沖銷當時代購電腦的15萬元。

溫和張簡商議，從「輸儲煤推煤標案」中單價較高的「落料導管清通與安裝」工項中，多虛報施作21公尺（每公尺單價7296元，合計共15萬3216元），工程行駐廠戴姓女會計也配合記載並虛報不實工單，並交付給溫的下屬薛姓專員審核。

薛發現工單有虛報的情形，雖向戴女質疑，並向所屬長官溫姓經理呈報，但溫卻指示他直接蓋章後逐級陳核，薛礙於長官指示，把單據呈報後，工程行順利拿到這筆15萬餘元來沖銷讓台電平台損失15萬餘元，檢察官和廉政署接獲舉報後展開追查，溫、戴、薛等3人事發坦承犯行，溫不但提早從工作30多年的台電退休，也還給工程行15萬元的電腦費用。

地院法官審理時，考量溫姓經理不是替自己A錢，沒有前科且犯後態度良好，雖涉犯貪污重罪，只輕判他2年有期徒刑，緩刑5年，並須向公庫支付10萬元，且接受法治教育課程3場次；薛、戴兩人則涉犯偽造文書罪，各判緩刑3年、2年，須向公庫支付5萬及3萬元，全案可上訴。