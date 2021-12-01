馬路深溝害婦人摔死　高市養工處3成責任判國賠222萬

▲橋頭地方法院判養工處國賠222萬。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高市一名駱姓婦人2018年10月間騎機車行經岡山區大德一路，輪胎被柏油路上的一處深溝絆倒摔車死亡，家屬認為市府有維修不當的疏失，要求國賠，橋頭地院審理後認為，高市府養工處有3成過失，判賠222萬元，可上訴。

判決指出，駱姓婦人是在2018年10月19日下午4時許，騎重型機車行經岡山區大德一路段，因柏油路面凹凸不平，外側快車道及內側快車道間交接處，有1條長約20公尺、寬約1至6公分、深約1至5公分的深溝，輪胎壓到深溝而摔倒，經路人報警送往秀傳醫院後，轉送義大醫院急救，隔天因頭部重創不治。

駱婦的配偶和3名子女認為市府維護路面有疏失，才導致駱婦摔車死亡，因此向法院聲請國家賠償，包括精神撫慰金、喪葬費等共680萬元。

養工處則指稱，駱婦死亡是否與深溝有關無法證明，當時她受傷無法陳述過程，肇事因素無法分析。此外，事發時間為白天，陽光明亮無降雨，路面有裂縫但無坑洞，高低差不明顯，且機車胎寬度比裂縫寬度大，尚不影響正常行駛，否認有過失。

橋頭地院法官調查認為，肇事路面明顯有凹陷、落差，加上勘驗監視錄影畫面發現，駱婦騎車行經該路段時，先是左搖右晃後失去平衡摔倒，認為養工處的確維修不當，但因駱婦未戴好安全帽，摔倒落地後，安全帽隨即脫落滑出，也要負7成過失責任，認為養工處應賠償222萬比較合理，全案可上訴。