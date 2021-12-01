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「許榮助保肝丸」製藥廠兄弟鬩牆！　董座「博士學位」爆槍手代念

天明製藥董事長王伯綸（圖）遭弟弟爆料指稱，學位是由弟弟代唸，天明財報也有續為造假的問題。

▲天明製藥董事長王伯綸遭弟弟爆料指稱，學位是由弟弟代唸，天明財報也有續為造假的問題。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊報導

許榮助保肝丸、阿桐伯膀胱丸等知名中藥代工廠天明製藥，驚傳家族內鬨，董事長王伯綸的弟弟王富銘向本刊爆料，王伯綸的博士學位是他代念取得；原本計畫申請上市的天明為了美化帳面，財報也有虛偽造假的問題，但讓弟弟更氣不過的是，「75歲的媽媽到公司向哥哥王伯綸追討欠款，竟然被嫂嫂狠心趕出門。」憤而出面指控哥哥。

老牌中藥廠天明製藥公司爆發內鬥，董事長王伯綸的弟弟王富銘出馬「大義滅親」，指控哥哥欠媽媽錢不還、財報作假以及假博士學歷事件，情節宛如八點檔連續劇一樣灑狗血。

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一般人可能沒聽過天明製藥，但其代工產品包括家喻戶曉的許榮助保肝丸、阿桐伯膀胱丸、百仙蔘茸藥酒、金門一條根系列產品等，同時，天明也在許多中醫診所賣「加味逍遙散」及「川芎茶調散」等科學中藥，占有率排名第四，在屏東的藥廠建坪達9,300坪，居業界之冠。

天明在屏東的藥廠建坪達9,300坪，居業界之冠。（翻攝Google Maps）

天明製藥資本額8.59億元，2015年底曾與富邦證券簽約輔導上市櫃，想不到天明董座竟遭親弟弟出面指控他活在謊言中、是個大騙子。

「今年5月11日，我媽去新北市新莊區的天明總公司，希望哥哥還欠她的錢，想不到哥哥不在，嫂子竟報警把媽媽趕走，隔2天還寄存證信函給我媽，警告她不能隨意侵入辦公室，我實在是氣不過，所以決定把這個事情說出來。」王富銘憤憤不平地說。

「以前王伯綸常花公司的錢，帶媽媽去吃大餐，所以媽媽很偏袒他，也斷斷續續在他家住好幾年，10年前由於王伯綸說需要一筆錢買原料，我媽就借了1,500萬元給他。但他借到錢以後，就把媽媽趕到我家。」王富銘說：「最近3年我媽都連絡不上王伯綸，而且超過2年都拿不到利息，所以才會去辦公室討債。但我媽沒拿到錢，還被警察趕出去，非常傷心難過，他太過分了。」

「不是媽媽而已，只要是認識的人，他都會用各種理由借錢、要人投資或合夥把人家的錢和公司拿走，他親口對我說，就算撈十億元，只要留五百萬元打官司都划算。」與王伯綸一起創立天明的王富銘舉自己的例子說：「我原本在外商作西藥業務，被他拜託幫天明成立業務單位，後來他竟在家人和員工面前，說因為我走投無路才收留我。」


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