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藍營女戰神心疼高嘉瑜！陳玉珍自揭「情史」：沒人會愛塵埃裡的你

▲陳玉珍引述張愛玲作品勉勵高嘉瑜。（圖／翻攝自陳玉珍臉書、高嘉瑜臉書）

▲陳玉珍引述張愛玲作品勉勵高嘉瑜。（圖／翻攝自陳玉珍臉書、高嘉瑜臉書）

記者閔文昱／綜合報導

民進黨立委高嘉瑜驚傳遭男友林秉樞家暴，導致全身多處挫傷，消息曝光引發朝野關注。號稱女戰神的國民黨立委陳玉珍一改過去霸氣風格，在臉書引述作家張愛玲的說法「你可以卑微到塵埃里，但沒有人會愛塵埃里的你」，勉勵正經歷情感波折中的高嘉瑜，希望她能盡快走出低潮。

陳玉珍30日在臉書發文指出，女性從政工作者，尤其單身的女性立委，某些程度上算是「嫁」給了國家，「嫁」給了選區，曾有一位「前」男友告訴她，「妳是一個太以自我為中心的人」，令她相當訝異，「我的生活中根本也完全『沒有自己』啊！」每天的生活幾乎都被公事塞滿，「怎麼還會被認為是『以自我為中心』呢？」

陳玉珍表示，後來她慢慢領悟，原來在她的生命中，工作和生活已經融為一體，每一刻幾乎都是為了民代工作而存在，一切為「公」，永遠先公後私，「沒有了『我』（myself)，所以也就沒有了『我們』（us)。因為工作等於自己，自己等於工作。」也因此明白為什麼前男友會有這樣的說法，「因為我就是不會把家庭、婚姻、甚至是另一半，放在比『為民服務』更優先的位置上；當公務行程和約會衝突時，被犠牲的永遠是約會。」

▲▼林秉樞、高嘉瑜。（合成圖／翻攝自POP Radio YouTube、記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委高嘉瑜傳出被男友林秉樞在飯店內施暴、控制行動。（合成圖／翻攝自POP Radio YouTube、記者屠惠剛攝）

陳玉珍坦言，經過20年的民代生活，逐漸體會到，既然選擇了這樣的工作，這樣的職務，把政治當作人生的志業，就得要了解、領悟「人生沒有100分，上天既然給了我們這麼多，我的身上有無比承重的任務，心中有志比山高的使命。在人生的各個層面中，我們只能選擇盡力、隨緣。」

陳玉珍說，「曾經，我們對自己各方各面的要求都如此的高，不管是求學、不管是工作，各方各面，我們心中總還是有那樣的標準，那樣的要求，為什麼在愛情面對，就讓自己變得卑微？就要讓自己受傷害？」

她最後引述張愛玲的文字，「因為我愛你，所以我選擇不在意。因為我懂得，所以我慈悲。遇見你，我的心很低很低，低到塵埃里去，但我的心是歡喜的，我願意在塵埃中開出一朵花來。可是我一再的退卻，換得的卻是你不斷的傷害。落入凡塵的我，原來你並不喜歡。你可以卑微到塵埃裡，但沒有人會愛塵埃裡的你。」希望能勉勵高嘉瑜走過這次的情感波折。

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