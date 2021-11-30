私密照當籌碼！林秉樞恐嚇前女友「寄到你上班的地方」逼下跪認錯

記者趙蔡州／綜合報導

林秉樞被女友「港湖女神」立委高嘉瑜指控家暴，過往暴力黑歷史不斷被挖出，原來他去年與前女友分手後，雙方發生爭吵，他就恐嚇前女友，要散布親密畫面，逼母女下跪道歉，前女友受不了提告，他開庭時卻大打悲情牌，說媽媽重病想盡力陪伴，因此被判處緩刑2年，如今再次被高嘉瑜提告，緩刑恐面臨撤銷。

據悉，林秉樞2020年與前女友交往期間，擅自查看前女友的手機訊息，發現前女友與異性友人傳訊，氣得呼耳光要對方下跪認錯，甚至威脅要散布2人親密照片，後來2人分手不久又發生爭吵，他再度恐嚇要殺害前女友與她的小孩，揚言要搞到女方沒辦法上班，並威脅女方辭去教職。

儘管前女友不斷哀求，林秉樞就是不肯放過她，她受不了決定報警提告。前女友出庭時，拿出2人對話紀錄，而林秉樞疑為避免留下證據，全部都使用語音通話，不過都被她錄下，林秉樞拿她的親密畫面威脅說「我寄email到你上班的地方，妳的影片，妳試試看！」

她也向法官哭訴，林秉樞除了恐嚇外，加上知道她是單親媽媽，也一直拿小孩威脅她，嗆聲要對她及孩子不利，說出「讓你消失，你小孩就沒媽媽」等語，逼迫母子下跪道歉。

▲林秉樞被爆料有家暴前科。（圖／翻攝自關鍵評論網）

根據《東森新聞》報導，林秉樞出庭時大打悲情牌，說媽媽在安寧病房，希望在媽媽有生之年盡力陪伴，法官考量他已經與前女友達成和解，因此判處他拘役40天、緩刑2年。

其實林秉樞在法庭上喊愛媽媽，卻曾因為金錢問題對母親施暴，當時林爸林媽悲痛報案並申請保護令，接著才又發生恐嚇前女友的事件，他雖然與前女友達成和解，但卻完全沒有得到教訓，如今又遭高嘉瑜提告傷害，一旦被法院認證，緩刑恐會面臨撤銷。

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