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公司逼玩交換禮物！「現場開箱」他崩潰想逃　網嘆：花錢安太歲

▲▼禮物,交換禮物,聖誕節。（圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

▲不少公司會在聖誕節舉辦交換禮物活動。（示意圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

實習記者黃品臻／綜合報導

聖誕節將至，不少人都會安排交換禮物活動跟三五好友歡聚，不過有一名網友苦惱地表示，公司強迫員工要自掏腰包花500元買禮物參加交換禮物活動，且還會直接在現場「公開處刑」，讓他崩潰想逃，求救鄉民有沒有逃避的好方法或藉口。

一名網友在PTT以「如何逃避公司的交換禮物活動」為題發文，表示公司已經連續幾年都有舉辦聖誕節交換禮物活動，但會強迫員工要自己花500元買禮物、包裝禮物，而且不能抽獎結果不能匿名，還會當場公布抽獎者抽到誰的禮物，並請抽獎者立刻拆開、給評語。

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原PO對這樣的活動很反感，而且本身也沒有在慶祝聖誕節，也不是基督徒或天主教徒，「請問該如何逃避這樣活動呢？目前有想到當天請假？當天請客戶找我外出開會？不知道還有沒有甚麼比較好的方法和藉口？」

▲▼原PO對於公司強制參加交換禮物活動很頭痛。（圖／翻攝自PTT）

▲原PO對於公司強制要求參加交換禮物活動很頭痛。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，不少網友勸告原PO，逃了反而更麻煩，「這種場你不在閒話會被說得更慘吧」、「不參加，絕對比送出最爛禮物還慘哦」、「我通常是禮到人不到，反正請假理由隨便你掰，就當成花500安太歲」、「沒有交流就沒有小道消息，出社會是很吃虧的」、「千萬不要被冠上不合群標籤，很麻煩的」。也有網友幫忙出主意，「跟所有人約好全部放500現金當禮物啊」、「送501元現金，讓別人感覺賺到了」、「買500禮券，人家抽到不會嫌」、「放禮券或現金」。

也有網友深感認同，「這活動真爛，應該公司出錢買禮物，讓大家抽吧」、「不能匿名很糟欸」、「要給評語好煩喔」、「上班很累了還要花心思搞這些會不會太累」、「台灣的交換禮物完全走歪了，我們之前還會投票誰最爛，然後請吃下午茶咧」。

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