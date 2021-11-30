高嘉瑜男友是「恐怖文青」　作品全被挖出！PTT驚：反差太大

▲高嘉瑜男友林秉樞（右）2019年曾登上廣播媒體受訪。（圖／翻攝自POP Radio聯播網YouTube頻道）

網搜小組／鄺郁庭報導

民進黨立委「港湖女神」高嘉瑜今（30）日爆出遭男友施暴痛打，男友林秉樞身分也被起底，傳出他是板橋林家後代，目前43歲還在攻讀博士班。消息一出，引爆PTT網友一陣議論，就有人挖出林秉樞在網上的書評，直嘆「+魚應該是被滿滿的文青氣息吸引了吧！」

本站稍早報導《高嘉瑜恐怖男友遭爆「板橋林家富少」 43歲攻讀博士！黑歷史起底》，鏡週刊指出，林秉樞與高嘉瑜同樣出身法律系，現年43歲、比高嘉瑜大2歲，現在政大念博士班，專攻政治哲學及中國研究。近年常以Raphael Lin為筆名，在媒體投稿及撰寫專欄，臉書還不時秀出與政治人物的合照，企圖彰顯他在政界的人脈。

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▲▼高嘉瑜爆出遭男友毆打。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）

有鄉民就找到林秉樞在《The News Lens關鍵評論網》擔任專欄作家的資訊，將截圖PO上PTT的Gossiping板。只見林秉樞在個人簡介處寫下「作者本科念法律，博士專攻政治哲學、中國研究。會點小提琴、喜歡圍棋；半夜常吃鹽酥雞，陷入減肥永遠不成的惡性循環難解。」

這位網友就表示，「這個男人在網路上專門寫一些奇妙的文章，相當的文青，會寫些很文青的書評，也會寫政治文。」接著貼出幾篇林秉樞的書評標題，像是「《一匹馬走進酒吧》：台上歐吉桑脫口秀散發的苦楚，是你我難以迴避的人生縮影」、「《愛情的條件》書評：地產大亨少東攜女伴在麥當勞趴睡過夜，是真愛測試嗎？」等等。

政治文標題則有「台灣有一股保守反動的『價值觀』，沒有想透『親中』是一條違背自己利益的道路」、「攻佔立法院的『曇花運動』，凸顯國民黨謀士的程度有多麼慘不忍睹」等等。該位網友不禁覺得諷刺，因為林秉樞的文章都寫得文謅謅的，高嘉瑜應該就是被這樣的文青氣息吸引，「想不到動起手來這麼厲害，看來是很會批判別人，不會控制自己的朋友呢！」