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台中明早「大停水47小時」！19萬戶受影響　一張圖看波及範圍

▲水龍頭,清洗,自來水,生水示意圖。（圖／記者楊筱柔攝）

▲台中從30日起有19萬戶停水47小時。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

台灣自來水公司下周將同步進行四項工程，因此30日上午9點起停水至12月2日上午8點，長達47小時，停水區域有10區，集中在台中市區，用戶17萬8478戶、水壓降低戶數1萬3600戶，合計19萬2078戶受到影響，水公司也在停水區設有56個取水站，供用戶儲水備用。

台中市經發局今（29日）表示，自來水公司辦理鯉魚潭廠原水站閥類設備改善工程、台中-鐵路綠空廊道備援送水管改接工程，將自11月30日上午9時至12月2日上午8時停水、降壓47小時，合計19萬2078戶會受影響。

經發局透露，此次停水區域包含台中市原8區、潭子區及大雅區西寶里，約計17萬8478戶；水壓降低區域包含后里區、大甲區及外埔區，約計1萬3600戶。此次停水區域集中在台中市區，主要為商業、集合住宅區，涵蓋醫院、百貨公司等。

▲▼台中從30起有19萬戶停水47小時，水公司備有56處取水站。（圖／自來水公司提供）

▲停水、降壓地區集中在台中市區。（圖／自來水公司提供）

經發局提醒，水期間市民應關閉抽水機電源，避免馬達空轉而損壞或釀火災，復水後請將抽水機「排氣閥打開排氣｣，避免空氣阻塞無法進水。此外，水量運送過程及復水調配水量須分段排氣，因此管線末端或巷弄區域將延後2小時恢復供水，請市民儘早儲水備用。停水期間，市府與自來水公司建立網路即時通報平台，將隨時掌握工程進度及復水情形，確保工程如期完工。

停水區域如下：

潭子區：大豐里（潭富路二段以南）、潭秀里（鐵路以西）、甘蔗里、潭陽里（鐵路以西）、福仁里（鐵路以西）、東寶里、頭家里、家福里、家興里、頭家東里、大富里（國道一號以東）。大雅區：西寶里（國道一號以東）。中區全區。西區全區。北區全區（不包含建成里） 。南區：西川里、福平里（鐵路以西）、樹德里（鐵路以西）、崇倫里（鐵路以西）。

東區：富台里、富仁里、東南里（鐵路以西）、旱溪里（鐵路以西）、東勢里、合作里（鐵路以西）、新庄里（鐵路以西）、干城里（鐵路以西）。北屯區：忠平里、松竹里、仁和里、水湳里、仁美里、四民里、后庄里、陳平里、新平里、同榮里、平安里、平順里、平德里、松安里、松茂里、三光里、平田里、平和里、北京里、平心里、平福里、松和里、平陽里、平興里、平昌里、北屯里、仁愛里、大德里、松強里、松勇里、東光里（鐵路以西）、舊社里（鐵路以西）、北興里（鐵路以西）。

西屯區：西墩里（國道一號以東）、潮洋里、龍潭里、惠來里、上石里、逢甲里、大河里、大石里、大福里、上德里、何德里、何源里、西平里、何南里、至善里、上安里、逢福里、何明里、何成里、何福里、港尾里（國道一號以東）、廣福里（國道一號以東）、何仁里、西安里、鵬程里、何安里、何厝里、大鵬里。

南屯區：南屯里、豐樂里、楓樹里、中和里、三厝里、溝墘里、田心里、黎明里、大興里、大業里、惠中里、永定里、新生里、鎮平里、大同里、文心里、同心里、向心里、大誠里、三和里、三義里。

降壓區域如下：

后里區：公館里（國道一號以西）、后里里（三豐路四段以西、甲后路一段以北）、厚里里（甲后路二段以北）、墩北里（甲后路一段以北）、舊社里（國道一號以西）、中和里（國道一號以西）、月眉里、聯合里、眉山里、太平里。外埔區： 永豐里、大同里、中山里、馬鳴里、廍子里、六分里、鐵山里、水美里、大東里、三崁里、土城里。大甲區：江南里、頂店里。

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