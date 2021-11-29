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不打疫苗風險增高！陳時中坦言「這次病毒比較奇特」喊話沒打的快打

▲▼11/29指揮中心記者會，指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者蔡玟君／台北報導

台灣本土疫情降低，連帶影響台灣疫苗施打意願。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（29日）表示，近一個月疫苗預約不管是意願還是施打都相對降低，但陳時中也強調，這次病毒相對比較奇特，沒打疫苗的人靠其他人打疫苗來保護自己，其實風險可能增高，所以呼籲沒打的趕快打，接種不是治療而是預防，如果等到有疫情起來想要再打，那時的保護力是來不及的。

陳時中表示，11月27日和28日總共打了26萬3101劑，目前全台第一劑涵蓋率約為77.7%，第二劑含概率約為54.55%，可看到一個月以來不管是預約意願或施打都有相對降低，但陳時中表示之前講過很多次，打疫苗不是治療，而是一種預防，所以疫情起來再打的保護力會來不及。

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陳時中也表示，這次病毒相對比較奇特，打了疫苗雖然可能變成重症或死亡可能性降低，甚至症狀會變輕，換句話說有更多人打疫苗後，社區裡有無症狀的人就相對可能多，對沒打疫苗的人就會形成另外一種威脅，一個是打疫苗能把自己保護好，一個是沒打疫苗而透過其他人打疫苗來保護自己，其實不盡然，甚至風險可能增高，所以還是呼籲沒打疫苗的趕快打， 可以打第二劑的也趕快打，也可以保護自己。

陳時中分析目前新加坡案例，從五月到十月底半年時間，致死率年齡比較高到年齡比較小，80歲以上沒接種的有22%的致死率，直到打了一劑才少了一半，完整接種後才剩2.5%。70-79歲的會從7.8降到0.57，各個年齡層對死亡威脅會大幅降低，尤其是完整接種之後。

此外，重症率在80歲以上，沒接種的是46％，完整接種是12%，每一個年齡層都有相對比例往下降，這是新加坡的經驗 相對母數也比較大，具有相對統計上的意義，提醒民眾還沒打的一定要去打，還沒打第二劑的也趕快去打，現在疫苗很充足，很多地方都可以打。

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