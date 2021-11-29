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快訊／美海軍P-8A偵察機穿越台灣海峽　路徑圖曝光

▲▼ 。（圖／翻攝自推特）

▲美國海軍P-8A反潛巡邏機穿越台灣海峽 。（圖／翻攝自推特）

記者張方瑀／綜合報導

根據中國北京大學「南海戰略態勢感知計劃」（SCSPI）推特公布最新動態顯示，美國海軍一架P-8A反潛巡邏機（AE6832）在29日從日本三澤基地起飛後，在中午12時21分左右自南向北穿越台灣海峽。

我國防部28日指出，在波羅的海三國立陶宛、愛沙尼亞以及拉脫維亞的國會議員抵達台灣之際，共軍也派出共機擾台，多達27架次，包括2架次空警-500機、1架次運-9通信對抗機、5架次轟-6機、1架次運油-20、6架次殲-10機、4架次殲-11機、8架次殲-16機，我軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。

其中，運油20首度現蹤我西南空域；運油20是以運-20運輸機為平台改裝的空中加油機，可同時支援飛椼式及飛錨式空中加油技術，載燃油量約60噸，2019年起試飛，並開始密集測試。

►波羅的海議員團訪台　共軍出動27架次共機擾台！運油20首現蹤
►美議員訪台「共軍台海戰備警巡」　《環時》：將台灣上空變禁航區
►比美議員團早到！共機連25天闖我ADIZ　遭我空軍廣播驅離

《宇宙人外信》：時事閒聊學英文★

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