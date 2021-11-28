波羅的海議員團訪台　共軍出動27架次共機擾台！運油20首現蹤

▲27架次共機擾台。（圖／國防部提供）



記者黃巈禾／台北報導

波羅的海三國立陶宛、愛沙尼亞以及拉脫維亞的國會議員今（28日）抵達台灣，並將於12月2日至3日在台北參加「2021年開放國會論壇」，未料，值此同時，共軍也派出共機擾台，多達27架次，其中，運油20首度現蹤我西南空域。

國防部今（28日）證實，27架次共機於日間進入我西南空域，包括：2架次空警-500機、1架次運-9通信對抗機、5架次轟-6機、1架次運油-20、6架次殲-10機、4架次殲-11機、8架次殲-16機，我軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。

運油20是以運-20運輸機為平台改裝的空中加油機，可同時支援飛椼式及飛錨式空中加油技術，載燃油量約60噸，2019年起試飛，並開始密集測試。

波羅的海訪問團成員包括，立陶宛國會友台小組主席馬瑪竇(Matas Maldeikis)、拉脫維亞國會友台小組主席福燦(Janis Vucans)、愛沙尼亞國會友台小組主席楊森(Juri Jaanson)及三國國會議員共10人。

波羅的海訪問團來台，引發國際關注。立陶宛國會議員馬堤約薩第斯（Marius Matijošaitis）啟程前，特地在社群媒體限時動態放上自拍照，表示要前來台灣了。

波羅的海訪問團於今（28日）清晨飛抵桃園機場，訪台期間除了參加「開放國會論壇」，也將晉見總統蔡英文，拜會立法院長游錫堃、行政院長蘇貞昌，並接受外長吳釗燮款宴。

總統府和行政院今天傍晚公布行程，蔡英文明（29日）上午10時，將在總統府接見「波海三國國會友台小組主席及國會議員聯合訪問團」，而蘇貞昌則是在下午4時30分於行政院接見訪問團。

外交部與立法院、美國國際民主協會（NDI）以及台灣亞洲交流基金會（TAEF），於12月2日至3日在台北喜來登大飯店合辦2021年開放國會論壇，主題為「後疫情時代之開放國會：韌性之全球案例以及2022年後之規劃」