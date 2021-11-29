　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉義縣咖啡莊園品牌學院　62人通過結業

▲▼全國首辦咖啡莊園品牌學院，62位咖啡農獲頒結業證書。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲全國首辦咖啡莊園品牌學院，62位咖啡農獲頒結業證書。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

全國首辦的「嘉義縣咖啡莊園品牌學院」，以實體與線上課程方式並行，每梯次為期10天、共3梯次的培訓課程，學員超過120人次，在嚴謹的結業學分制標準下，有62人通過結業，29日在雲登景觀飯店由縣長翁章梁頒發結業證書並舉辦咖啡風味杯測活動。

為展現產地特有的咖啡風貌，2021年嘉義縣政府推出咖啡三部曲計畫，成立全國首辦的「咖啡莊園品牌學院」，邀請業界具實務經驗的講師，以互動及理論概念分享「建立安全生產之自主管理觀念」、「咖啡栽培管理技術課程」、「有機、友善農業驗證環境耕作登錄或產銷履歷認證」、「評鑑制度」、「推動嘉義縣咖啡莊園品牌包裝與資源整合」等課程，要將嘉義縣大阿里山山區的咖啡推向標準化、品牌化及國際化，同時將咖啡從農園升級到莊園的六級產業。

▲▼全國首辦咖啡莊園品牌學院，62位咖啡農獲頒結業證書。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義縣目前有阿里山、梅山、竹崎、番路、中埔、大埔和溪口等7個鄉鎮種植咖啡豆，其中隱藏了許多品質優良、風味極佳的咖啡豆。這次入選杯測交流的咖啡莊園業者有32家，經由咖啡莊園品牌學院嚴格的標準篩選取得結業資格得後，才有機會參與。

農業處指出，這次入選的業者有知名的卓武山咖啡農場，今年度典藏台灣精品咖啡國際競標創下拍賣新紀錄，買家來自14個國家、50個團體，拍賣出1磅500.5元美金的佳績；琥珀社咖啡莊園則是前5名中，唯一不是以「藝伎」得獎的業者，嘉義縣咖啡業者的實力，不遑多讓，已在業界闖出名號，農委會主委陳吉仲還強調要將「咖啡當成重要產業」，由現在的1100多公頃再大量推廣。

▲▼全國首辦咖啡莊園品牌學院，62位咖啡農獲頒結業證書。（圖／記者翁伊森翻攝）

縣府期待透過專業培訓，鼓勵咖啡農將產品經由加值成為精品，許多擁有品質優良咖啡豆的咖啡業者是第一次參加國內專業級的咖啡杯測，藉由咖啡杯測驗證自家咖啡豆的品質，向外推廣產地品牌，與消費市場對接，以品牌管理、產地人文與莊園體驗的長遠方向思考，打造聚落品牌精神，提升市場競爭優勢，進而發展出有組織、有目標、有範圍的咖啡聚落。

翁章梁指出，大阿里山山區的咖啡已經成為嘉義縣的強勢商品，目前種植面積186公頃、莊園175家，還在持續擴大中，很多茶農第二代、第三代轉作咖啡，在業者努力下，多次在國內外大賽拿下大獎，他相信在大家的努力下，嘉義縣的咖啡一定能在國際揚名，並取得一定的精品地位。

ET快訊
明年「逢九7生肖」坎坷多災！不只歲數有9「這類人」也會招厄
快訊／北市刑大遭搜索！　1組長被當場帶走
花20元中頭獎！他沒在北部買房　女兒超感謝
英國爆Omicron社區傳播！3天增至9確診　部分無非洲旅遊
被爆31歲存到5千萬！Joeman「神回1句」　網秒懂：更羨
好萊塢大咖女星確診！　憔悴拒上鏡：覺得自己很垃圾
快訊／歐洲又一國淪陷！13人中Omicron　全和球隊有關

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

曾文溪漁民誤捕綠蠵龜　海巡緊急救援送醫保育生態

林智堅參訪緯創資通智慧輔具　盼促科技、醫療跨界合作

2022台南市耶誕跨年系列活動　首場親子活動黃偉哲力邀一童趣總爺

康文賢及林千祐榮獲2021總統教育獎　雲林縣長張麗善嘉勉

嘉義家扶中心表揚自強家庭　鼓勵不畏人生困境

月薪破4萬！高雄擴大招募850名清潔隊員　先過負重折返跑這關

朴子市人文美食攝影比賽　「阿嬤來吃發粿」奪冠

嘉義縣咖啡莊園品牌學院　62人通過結業

保康長照中心十周年慶　嘉義市高齡友善最佳見證

疫情民眾負面情緒增　太平媽信徒創作「光籟太陽卡」指引正向思考

超跑「自撞瞬燃」駕駛拖女下車　後車目睹全程嚇壞...急下車幫忙！

白靈「邀鮮肉隔離.生日跟台灣同天」金句連發！　金馬58微失禮亮點..李國煌嗆爆邱澤.柯震東XD

刺青男酒駕被逮女友抓狂護航　自稱明仁會成員現身阻擋採訪

賈靜雯開金嗓飆《心動》：做演員比較好？　王淨再唱《小幸運》！聽到安可急卡歌ＸＤ

轎車想插隊！駕駛們「堅決不讓」　下秒默默開走網笑：團結力量大

延續善舉幫後車買單竟遇到校車！　他反悔遭笑「上帝在看」：祂知我窮

無照酒駕「鐵架沒綁好」轉彎噴出　騎士載運妻閃不及！輾過慘自摔

騎士高速撞上轉彎汽車超驚險！　神技術翻一圈越引擎蓋完美落地

鄧佳華深夜直播爆哭...頭撞牆 飆淚喊「宜軒」：我該忘記妳了

鄧佳華真的騎YouBike跑外送　 曝「接110單獎金」：有粉絲合照

曾文溪漁民誤捕綠蠵龜　海巡緊急救援送醫保育生態

林智堅參訪緯創資通智慧輔具　盼促科技、醫療跨界合作

2022台南市耶誕跨年系列活動　首場親子活動黃偉哲力邀一童趣總爺

康文賢及林千祐榮獲2021總統教育獎　雲林縣長張麗善嘉勉

嘉義家扶中心表揚自強家庭　鼓勵不畏人生困境

月薪破4萬！高雄擴大招募850名清潔隊員　先過負重折返跑這關

朴子市人文美食攝影比賽　「阿嬤來吃發粿」奪冠

嘉義縣咖啡莊園品牌學院　62人通過結業

保康長照中心十周年慶　嘉義市高齡友善最佳見證

疫情民眾負面情緒增　太平媽信徒創作「光籟太陽卡」指引正向思考

2022最強黑馬！4生肖「升官＋脫單」運勢從年頭旺到年尾

雙北居住大不易　侯友宜與信義房屋周俊吉為青年開解方

防疫保單賠爆！泰國保險公司超後悔　請求100％退費撤銷保單

澳洲總理喊「勿向好戰中國示弱！」　外交部：台灣是不可或缺一環

特殊美感！中衛金銀「雪花故障碼」口罩　上架開賣時間曝　

徐生明少棒／光華120公分「小不點」　練習認真不怕球

陳學聖讚顏家是拚生育率好榜樣　網友留言灌爆：是鼓勵未成年懷孕？

繼Apple Car項目負責人離開　蘋果電池開發主管也跳槽

北市刑大經濟組長陳建志喝花酒又爆涉貪　檢察官親自帶隊搜索7處

徐生明少棒／高雄雙胞胎都愛兄弟球星　心電感應考試同分

重機騎士摔車躺地友人幫阻車　難逃死神120秒後遭輾爆頭亡

地方熱門新聞

紙張沿路散落路面安南警急追！

台中南屯國小羽球寫隊史最佳成績

防荔枝椿象　彰化首創無人機噴「皂素」

吉安鄉老榕樹盤根傷建築　設香案稟報要搬家

月薪破4萬！高雄擴大招募850名清潔隊員

攻略台北5大最強冬季活動　一路玩到元宵燈節

台南市消防局穿金戴銀

北得拉曼山遊客爆量　部落醞釀12/6封山封路

西螺太平媽籃球發展協會成立　資深教練獲終生成就獎

南投縣國際身心障礙者日　邀千人遊九族文化村

桃園電動機車補助再加碼　五倍券再放大

防疫小黃貪方便載4人去採檢　結果2人確診

嘉義區監理所舉發3件計程車不按跳表收費

黃偉哲籲四不同意公投動起來

更多熱門

關鍵字：

嘉義縣咖啡莊園品牌學院

讀者迴響

熱門新聞

兇猛Omicron初估可「1傳50」！重症醫勸：這100天內待在家追劇

女大生坐R8亡！他「強忍害怕」拖人：她好輕、身邊全是血

獨／甜美女大生慘死R8　閨蜜發文痛罵駕駛

江宏傑淚崩求救「有點撐不下去」　認低潮封閉大哭

台商6字問候超心酸　近20萬人被除籍

好市多正義KO哥在哪？486先生要送3萬6大禮

成人第3劑要打了　青少年恢復接種第2劑

女大生坐R8枉死「幫忙的會有事？」　119車隊長解答

天龍人輸了？最富村莊在「中部」最窮身家也破億

Omicron初期症狀曝　極輕微且不會失去嗅覺！

中信銀薪轉戶驚傳集體遭盜刷！　銀行：已退刷換卡

石二鍋「新制度曝光」　網嗨：要吃爆

日本閃電鎖國！Omicron來襲　商務、留學入境全喊卡

6歲小周周音樂考試　老師神舉例

張蘭直播突爆「汪小菲遭陳建州掐脖」壓地上打！

更多

最夯影音

更多
超跑「自撞瞬燃」駕駛拖女下車　後車目睹全程嚇壞...急下車幫忙！

超跑「自撞瞬燃」駕駛拖女下車　後車目睹全程嚇壞...急下車幫忙！
白靈「邀鮮肉隔離.生日跟台灣同天」金句連發！　金馬58微失禮亮點..李國煌嗆爆邱澤.柯震東XD

白靈「邀鮮肉隔離.生日跟台灣同天」金句連發！　金馬58微失禮亮點..李國煌嗆爆邱澤.柯震東XD

刺青男酒駕被逮女友抓狂護航　自稱明仁會成員現身阻擋採訪

刺青男酒駕被逮女友抓狂護航　自稱明仁會成員現身阻擋採訪

賈靜雯開金嗓飆《心動》：做演員比較好？　王淨再唱《小幸運》！聽到安可急卡歌ＸＤ

賈靜雯開金嗓飆《心動》：做演員比較好？　王淨再唱《小幸運》！聽到安可急卡歌ＸＤ

轎車想插隊！駕駛們「堅決不讓」　下秒默默開走網笑：團結力量大

轎車想插隊！駕駛們「堅決不讓」　下秒默默開走網笑：團結力量大

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面