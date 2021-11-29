嘉義縣咖啡莊園品牌學院　62人通過結業

▲全國首辦咖啡莊園品牌學院，62位咖啡農獲頒結業證書。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

全國首辦的「嘉義縣咖啡莊園品牌學院」，以實體與線上課程方式並行，每梯次為期10天、共3梯次的培訓課程，學員超過120人次，在嚴謹的結業學分制標準下，有62人通過結業，29日在雲登景觀飯店由縣長翁章梁頒發結業證書並舉辦咖啡風味杯測活動。

為展現產地特有的咖啡風貌，2021年嘉義縣政府推出咖啡三部曲計畫，成立全國首辦的「咖啡莊園品牌學院」，邀請業界具實務經驗的講師，以互動及理論概念分享「建立安全生產之自主管理觀念」、「咖啡栽培管理技術課程」、「有機、友善農業驗證環境耕作登錄或產銷履歷認證」、「評鑑制度」、「推動嘉義縣咖啡莊園品牌包裝與資源整合」等課程，要將嘉義縣大阿里山山區的咖啡推向標準化、品牌化及國際化，同時將咖啡從農園升級到莊園的六級產業。

嘉義縣目前有阿里山、梅山、竹崎、番路、中埔、大埔和溪口等7個鄉鎮種植咖啡豆，其中隱藏了許多品質優良、風味極佳的咖啡豆。這次入選杯測交流的咖啡莊園業者有32家，經由咖啡莊園品牌學院嚴格的標準篩選取得結業資格得後，才有機會參與。

農業處指出，這次入選的業者有知名的卓武山咖啡農場，今年度典藏台灣精品咖啡國際競標創下拍賣新紀錄，買家來自14個國家、50個團體，拍賣出1磅500.5元美金的佳績；琥珀社咖啡莊園則是前5名中，唯一不是以「藝伎」得獎的業者，嘉義縣咖啡業者的實力，不遑多讓，已在業界闖出名號，農委會主委陳吉仲還強調要將「咖啡當成重要產業」，由現在的1100多公頃再大量推廣。

縣府期待透過專業培訓，鼓勵咖啡農將產品經由加值成為精品，許多擁有品質優良咖啡豆的咖啡業者是第一次參加國內專業級的咖啡杯測，藉由咖啡杯測驗證自家咖啡豆的品質，向外推廣產地品牌，與消費市場對接，以品牌管理、產地人文與莊園體驗的長遠方向思考，打造聚落品牌精神，提升市場競爭優勢，進而發展出有組織、有目標、有範圍的咖啡聚落。

翁章梁指出，大阿里山山區的咖啡已經成為嘉義縣的強勢商品，目前種植面積186公頃、莊園175家，還在持續擴大中，很多茶農第二代、第三代轉作咖啡，在業者努力下，多次在國內外大賽拿下大獎，他相信在大家的努力下，嘉義縣的咖啡一定能在國際揚名，並取得一定的精品地位。