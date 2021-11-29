兇猛Omicron初估可「1傳50」！重症醫勸：這100天內待在家追劇

▲因應新冠病毒新變異株Omicron，許多國家加強邊境管制政策。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者張乃文／綜合報導

新冠病毒新變異株Omicron擴散多國，讓世界各地科學家們憂心忡忡，許多國家也已經加強邊境管制防堵。不過，這株變異株的傳染疫力究竟多強？世界衛生組織（WHO）表示，目前尚未有確切的研究可證明。而國內重症科醫師則引述美國流行病專家的估計指出「Omicron的R0 = 50」，換言之，「1人可傳50人」。醫師提醒，在新疫苗研發出爐的100天內，「非必要不要出國。」

過去Delta在全球肆虐時，因R0值有5-8導致多國淪陷，但現在又出現一株恐怖大魔王Omicron，對於疫苗效力、傳播性及重複感染影響為何仍有待進一步研究。胸腔暨重症專科醫師黃軒在臉書分享「Omicron初步估計的R0值」，所謂「R0值」指的是，當病毒從外面進入到「完全沒有抵抗力的人口族群」時，平均可傳染人數的估計值，也翻譯成「基本傳染數」。

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黃軒說，以COVID-19原始株數據來看，R0 = 2.4 - 2.6；引發美國首波流行的D614G病毒則為R0 = 3.0；Alpha變種病毒R0 = 4 - 5；Delta的R0 = 5 - 8。但最新的Omicron，依據美國流行病專家Dave Greenidge初步估計「R0 = 50」，醫師直言，這比過去的痲疹病毒（R0 = 18 ) 和一般季節感冒病毒（R0 = 1.3）高出太多了。

▲南非專家認為，Omicron主要症狀是肌肉痠痛、疲憊、輕微咳嗽。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

目前各大藥廠也緊急投入研究，以應對新變種病毒，其中輝瑞／BNT更強調，最快100天內便可以推出對抗Omicron的疫苗。黃軒指出，新的疫苗出來可能會是明年的3或4月；而在這100天內該如何應對？醫師強調，「非必要，不要出國」也是要提醒大家，待家裡、國內追劇較安全，出門在外就得小心；邊境防疫人員也因此更辛苦，Omicron可能是以輕微的症狀為主，得提高警覺。

黃軒也列出WHO提出的應對建議，包括各國須分享確診病毒基因序列，以掌握其變種趨勢、兩大危險族群「老人和醫療人員」必須完全二劑接種，因為目前這波新的Omicron疫情出現的染疫者大多未接種二劑疫苗；快篩和鼓勵施打疫苗措施也應積極推動；民眾少去不通風、群聚之處；最後「戴口罩，勤洗手，維持社交距離。」