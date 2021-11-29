陸本土疫情再起！　內蒙古「新增20例確診」中央急派工作組

▲中國大陸疫情再起。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸本土疫情再起，據官方通報，28日新增新冠確診21例本土病例，其中內蒙古佔20例，均在呼倫貝爾市，雲南有1例，在德宏傣族景頗族自治州。對於內蒙古爆發的疫情，大陸國家衛生健康委、國家疾控局已派出工作組，指導當地開展疫情處置工作。

據大陸國家衛健委通報，11月28日0—24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例41例。其中境外輸入病例20例（上海6例，雲南5例，廣東4例，山東3例，山西1例，廣西1例），含2例由無症狀感染者轉為確診病例（均在廣東）；本土病例21例（內蒙古20例，均在呼倫貝爾市；雲南1例，在德宏傣族景頗族自治州），含2例由無症狀感染者轉為確診病例（均在內蒙古）。無新增死亡病例。無新增疑似病例。

當日新增治癒出院病例39例，解除醫學觀察的密切接觸者1744人，重症病例較前一日增加1例。境外輸入現有確診病例405例（其中重症病例3例），現有疑似病例3例。累計確診病例10151例，累計治癒出院病例9746例，無死亡病例。

截至11月28日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例787例（其中重症病例8例），累計治癒出院病例93249例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例98672例，現有疑似病例3例。累計追蹤到密切接觸者1327083人，尚在醫學觀察的密切接觸者34317人。

31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增無症狀感染者22例，其中境外輸入18例，本土4例（雲南2例，均在德宏傣族景頗族自治州；內蒙古1例，在呼倫貝爾市；黑龍江1例，在齊齊哈爾市）；當日轉為確診病例4例（境外輸入2例）；當日解除醫學觀察11例（境外輸入9例）；尚在醫學觀察的無症狀感染者456例（境外輸入385例）。

▲爆發疫情的呼倫貝爾市位於中俄邊境。（資料圖／CFP）

內蒙古爆發疫情後， 當地衛健委28日宣佈對市區內所有居民，展開大規模全員核酸檢測，並強調確診人員已轉運至定點醫院隔離治療和醫學觀察，相關流調、排查等工作仍在進行中。