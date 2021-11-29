佛奇：需2週時間了解Omicron　拜登29日宣布美防疫新規

▲佛奇表示，可能需要2周的時間，才能對Omicron病毒的傳播性與嚴重性有更明確了解。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長、白宮防疫顧問佛奇28日向總統拜登表示，可能需要2周的時間，才能對新變種病毒Omicron的傳播性與嚴重性有更明確了解，現在的疫苗有一定的保護程度。拜登則預計會在當地時間29日針對美國對Omicron病毒的因應措進行回應。

綜合外媒報導，拜登（Joe Biden）28日下午在華府聽取新冠病毒應對小組簡報，這是他首度當面聽取防疫小組成員意見。根據簡報內容，佛奇（Anthony Fauci）表示，雖然還需要約2周時間才能真正了解Omicron病毒的傳染性、嚴重性與其他特徵等更明確的資訊，但他相信現有的疫苗能提供一定的保護力。

佛奇也向媒體表示，說要重新封鎖還為時過早，但Omicron病毒絕對會不可避免地來到美國，「美國必須做好準備，不惜一切代價來對抗新病毒，正如我經常說的，我們需要做好最壞的打算。」拜登預計會在當地時間29日針對美國對Omicron病毒的因應措進行回應。

首先在非洲南部國家波札那發現的Omicron病毒，目前已在世界各國傳開，包含澳洲、比利時、英國、丹麥、德國、香港、以色列、義大利、荷蘭、法國和加拿大等國，都有發現確診病例。各國也紛紛宣布禁止來自非洲六國的旅客入境，希望能防堵Omicron病毒傳入。

目前美國約有30％的民眾尚未接種任何疫苗，佛奇重申，充分接種能避免疫情再度爆發，才能保護高風險病患。白宮防疫小組呼籲已施打輝瑞（Pfizer/BioNTech）或莫德納（Moderna）疫苗6個月、或是嬌生疫苗（Johnson & Johnson）2個月以上的所有成年人，都能接種第3劑疫苗。

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