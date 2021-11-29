激戰片遭前男友PO網！朋友3年後上網看片　見「女主角身分」傻眼

▲阿傑將與花花的性愛影片PO網。（圖／示意圖，無關本案／免費圖庫pxhere）

記者林昱萱／台中報導

一名男子「阿傑」（化名）與女子「花花」（化名）為前男女朋友，兩人曾在交往期間拍下性愛影片，而兩人分手後，阿傑卻將該性愛影片上傳到網路，讓不特定多數人可以觀覽，整起事件直到3年後，花花的好友偶然看到該影片，嚇得轉告當事人，才讓整案曝光。對此，台中地院審理後，依法判其3月徒刑，緩刑2年。

判決指出，阿傑、花花兩人交往期間曾在住處拍下性愛影片、裸露身體隱私部位的影片，但兩人分手後，阿傑卻意圖散布於眾，基於加重誹謗、以網際網路供人觀覽影像之犯意，將上述影片上傳到某個色情網站，甚至還將該主題定調為婊子，讓不特定多數人得以點選該文章網頁觀覽，種種行徑都已經足以毀損花花的名譽、社會評價。影片被上傳到網站上的第3年，花花的朋友恰巧發現該影片，趕忙將事情告知花花，才讓全案因此曝光。

法官認為，阿傑與花花曾為男女朋友，分手後本應好聚好散，縱使不能互相祝福，也不應該藉由上傳親密影片，毀損對方的名譽，且現在科技發達，電磁紀錄影像可以被反覆、大量複製，並透過網路快速傳播，影像一旦上傳到網路後甚難阻止、收回，阿傑的此番行徑，已經使花花身心受創、危害社會善良風俗，足認其法治觀念淡薄。

法官審酌，阿傑犯案後均坦承犯行，並表示愧疚之意，審酌其家庭經濟狀況、犯罪手段、目的、大學肄業之智識程度、已經與對方達成和解等一切情狀後，依犯以網際網路供人觀覽猥褻影像罪，判處他3月徒刑，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日，並給予其緩刑2年。