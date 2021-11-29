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台商最新問候語：你被除籍了嗎？　近20萬人已「登出台灣」

記者黃翊婷／綜合報導

隨著農曆新年接近，海外國人紛紛開始規劃春節返鄉行程。但有部分台商抱怨，依法規定2年未入境就會被除籍，而今年受到疫情影響，不少台商都超過2年沒有返台，近期大家見面的最新問候語已經變成「你被除籍了嗎」，彷彿成為疫情孤兒。

▲▼我國自7月27日起調降國內疫情至二級警戒，但為防範Delta變異株持續傳播，邊境管制措施將持續進行,防疫,口罩,交通,旅客,桃園機場,桃機,出國,航空業,航班,武漢肺炎,新冠肺炎,出境,入境,出入境,防護衣,境外移入,鎖國,檢疫,入境普篩,採檢動線,快篩,篩檢,陰性證明,旅遊泡泡。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣已有將近20萬名海外國人被除籍。（資料照／記者李毓康攝，下同）

根據《聯合新聞網》報導，目前已有將近20萬人被除籍，劉姓貿易商表示，因為疫情關係無法返台，他的健保已經被迫暫停，投票權也沒了，身邊朋友的見面問候語早已變成「我收到除籍的信了，你收到了嗎」；另一名人在加拿大的宋姓食品商坦言，加拿大強制隔離只要3天，台灣至少要14天，對事業衝擊很大，他被迫除籍，沒健保、沒投票權，連各國簽證優惠也沒了，這3點更加深了被除籍海外國人的「被遺棄感」，因此希望政府鬆綁相關防疫規定。

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根據《戶籍法》第16條第3項規定，「出境2年以上，應為遷出登記」，讓不少海外國人擔心自己會成為疫情下的孤兒。對此，內政部曾在今年5月發表公告說明，海外國人戶籍若被遷出，還是具有中華民國國民身分，未來只要持中華民國護照，或入國證明文件入境後，就可以辦理遷入登記。

▲▼我國自7月27日起調降國內疫情至二級警戒，但為防範Delta變異株持續傳播，邊境管制措施將持續進行,防疫,口罩,交通,旅客,桃園機場,桃機,出國,航空業,航班,武漢肺炎,新冠肺炎,出境,入境,出入境,防護衣,境外移入,鎖國,檢疫,入境普篩,採檢動線,快篩,篩檢,陰性證明,旅遊泡泡。（圖／記者李毓康攝）

▲台商認為台灣邊境防疫規定太嚴格，希望能鬆綁。

至於海外國人最憂心的健保、國民年金與勞工保險之老年給付、個人綜合所得稅率、地價稅率等問題，內政部指出，健保方面，國人出境若未超過4年，回台後可馬上恢復戶籍和健保；若超過4年才回台，一般須等待6個月後再加保，但只要設籍後找到受雇單位，便可立即加保，無須等待。

內政部表示，國保、勞保、課稅等權益，相關業務主管機關也都有因應作為，例如，國民年金之老年給付，可向我駐外館處申請開立驗證「身分或居住相關證明文件」，郵寄至勞動部勞保局審查後，就會照常給付，民眾如有相關問題，可進一步向各業務主管機關洽詢，確保自身的權益。

▼內政部提醒，出境滿2年戶籍遷出者，可以持護照或入國證明文件入境，再申請遷入登記。（圖／內政部）

出境2年被遷出戶籍免擔心，一張圖看懂各項權益。（圖／內政部）

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