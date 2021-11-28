驚傳收容少年吃不飽鬧房　觀護所：年輕人互嗆叫囂非餓肚子

▲法務部矯正署臺北少年觀護所。（資料照片／翻攝自Facebook／法務部矯正署臺北少年觀護所）

記者黃哲民／台北報導

媒體報導台北少年觀護所傳出收容少年大規模鬧房，隔著圍牆都能讓經過的山友聽到，原因是伙食吃不飽，所方今澄清傳聞太誇張，並證實的確有2派少年共10多人因互看不順眼，前天（26日）晚間在各自舍房敲碗對罵，歷時半小時就被管理員壓制，所方依規定陳報矯正署與裁定少年收容的法院，今並施以訓誡輔導與處罰勞動，沒再發生衝突狀況。

媒體報導指稱，位於新北市土城區的矯正署台北少年觀護所，因少年收容人不滿吃不飽、反映沒改善，從今年雙十節至今已多次「搖房暴動」，還有人在疑似監所人員成立的臉書社團，以「台北小雞觀察場再度大搖房」為題，po文形容「小雞群瘋狂咕咕叫」、「連山邊爬山山友都聽見雞叫聲」。

po文還批所方「飼養課課長再次宣達無能政策，嚴禁飼養員在吃雞不准配辣椒（意指使用辣椒水壓制鬧事少年）」、「導致小雞連續變種越變越大隻」，並嘲諷所方與矯正署拿不出對策，「軟趴趴米老鼠知道基層怒了嗎？」

所方今證實前天（26日）晚間7時許，有2名少年收容人互看不順眼，在各自舍房對罵三字經，引發10多人參與叫囂，並拿鍋碗瓢盆敲擊舍房鐵門壯聲勢，管理員立刻約束壓制，歷時約半小時就將雙方情緒安撫下來。所方強調，少年收容人本就容易血氣方剛、心情浮動，但雙方並沒鬥毆等肢體接觸，所以不能動用辣椒水處理。

所方指所內伙食絕對能讓180多名少年收容人都吃得飽，此次鬧房事件跟伙食無關，更沒有從雙十節鬧到現在，「傳聞太誇張」，所方前天已陳報矯正署與裁定少年收容的法院，矯正署昨派視察到所了解事發原因，2派少年也沒再發生衝突，後續依規定將雙方隔開，各施以訓誡輔導，並處罰每天最多2小時的勞動服務，主要是打掃公共區域讓犯錯少年靜下心來。