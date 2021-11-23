行車糾紛棍棒開打！花蓮警辣椒水+臂盾強力壓制　演練震撼逼真

▲花蓮新城分局「快速打擊犯罪部隊」演練，預擬突發狀況，實兵操演。（圖／新城警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣警察局新城分局為加強執勤能力，成立「快速打擊犯罪部隊」並辦理演練，預擬可能發生之突發狀況，實兵操演，藉由實際操作，讓第一線員警熟悉執法程序及要領，即時啟動快打機制，控制現場狀況，展現公權力，確保民眾生命、身體、財產安全。

▲演練超車糾紛爆發衝突，警方優勢警力控制現場秩序，制伏惡首壓制現場，展現公權力，震懾不法。



新城警分局指出，本次演練狀況，因超車糾紛爆發衝突，雙方人馬持棍棒互毆，附近民眾以110向警方報案，勤指中心立即以無線電通報線上警力前往處理，以優勢警力部署，控制現場秩序，手持辣椒水、防護臂盾抵禦危害，拋射式電擊槍制伏惡首，並運用強勢執法作為，有效壓制現場雙方人馬氣燄，在最短時間內恢復現場秩序，展現警方強勢公權力，震懾不法犯罪者的決心。





新城分局分局長林育旺表示，演練目的要測試員警遇到實際狀況時的處置作為，讓員警能夠透過此演練，善用警用裝備，更加熟悉現場處理機制，靈活運用，以展現快速、機動、專業及訓練有素，發揮團隊整體優勢力量，有效維護治安與快速打擊犯罪。