數學程度超越高中生　師大附中洪銘德奪旺宏科學獎金牌

▲師大附中洪銘德（左二）奪旺宏科學獎金牌獎。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

被喻為「高中的諾貝爾獎」旺宏科學獎，今年邁入第二十屆，今年共有665支各校隊伍參賽，最終由國立師大附中高三學生洪銘德，以數學組作品「更高維的法里數列存在性研究」，因為作品數學程度已超過一般高中生，獨得金牌獎與48萬元獎學金，更利用3D列印技術做出作品模型，讓抽象數學概念有了具體呈現，研究成果未來可望應用於化學、建築等領域。

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▲旺宏科學獎今天頒獎。（圖／旺宏基金會提供）

為啟發全國高中職學生對自然科學與應用科學的興趣，並鼓勵高中生探索科學的精神與創造發明的潛力，旺宏教育基金會從2002年舉辦第一屆「旺宏科學獎」，20年來已有逾兩萬名師生曾投入這項競賽，更被喻為「高中的諾貝爾獎」。

儘管今年受到疫情干擾，但主辦單位指出，今年仍有665支各校隊伍參賽，和往年差不多，今年適逢旺宏科學獎今年邁向二十屆，獎金特別全面加碼20%，今（27日）下午舉行頒獎典禮，金牌、銀牌、優勝者，各可獲得大學4年共48萬、24萬、12萬元獎學金，最後由洪銘德獲得金牌；另本屆獲獎總積分前三名學校為板橋高中、師大附中及建國中學，三校榮獲學校獎暨校長獎。

今年金牌獎得主為洪銘德，目前就讀師大附中三年級，從小就對數理領域有興趣，國中時就拿過第58屆全國中小學科展國中組數學科第一名，洪銘德說，從小就對數學有興趣，在媽媽鼓勵下，報名參加過多次科展競賽，高一起就對這個問題有興趣，之後跟同校同學盧沛宏一起報名今年旺宏科學獎。

▼師大附中洪銘德（圖右）奪旺宏科學獎金牌獎。（圖／記者許敏溶攝）

不過，洪銘德指出，進入決賽之後，9月時必須繳交成果報告書，因為離學校的模擬考時間很近，又擔心自己的努力不會得獎，當時壓力很大，還好在同學與老師的支持與鼓勵下完成，並在今天拿下金牌，很高興努力獲得回報，未來希望朝資工領域發展，台大資工系是自己的第一志願。

這項研究結果或可應用於化學的分子結構，或是建築材料設計上，前後過程花了他2年半的時間。拿到金牌獎及48萬元獎金後，未來想往資訊工程發展。

主辦單位評審則表示，洪銘德作品是件有水準的科展作品，內容是有關法里數列與福特圓關係的研究，而二維部分大多是已知結果，洪銘德主要貢獻是將二維的結果推廣至三維，仔細的推導出福特球半徑跟圓心的關係式，其數學計算能力值得肯定，這件作品的數學程度已經超過一般高中生。