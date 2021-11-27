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北捷痴漢連犯13案！衣袖噴精、鳥蹭女學生肩4分鐘　這次要入獄了

▲▼北捷,捷運,車廂（圖／記者劉維榛攝）

▲「北捷痴漢」簡翁時常在捷運上趁隙掏鳥、磨蹭女乘客。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者莊智勝／台北報導

台北市一名高齡72歲的簡姓老翁長年在台北捷運上性騷女乘客，已經遭逮多達13次，但簡翁色性不改，109年2月下午，簡翁從龍山寺站上車，搭乘板南線往板橋途中，竟趁隙掏出生殖器觸碰女乘客手臂，並在衣袖上沾留精液；同年7月，簡翁又在捷運上發現女學生熟睡，掏出生殖器磨蹭其肩窩，女學生醒來發現自己遭猥褻當場崩潰。台北地院審理後，依乘機猥褻罪合併判其有期徒刑11月，須入獄。

簡翁2008年第一次犯案被逮，至今至少已經犯下13起性騷案。為確保女乘客安全，台北市議會交通委員會通過「禁止捷運性騷擾慣犯搭乘大眾捷運」，要求能夠將性騷擾慣犯列為黑名單拒載；但北捷坦言，依現行法規在執行面上有困難，捷運警察也直言，倘若北捷拒載，恐會引發人權爭議。

判決書指出，簡翁屢屢在捷運上騷擾女乘客遭逮，已是性騷擾累犯，但簡翁仍色性不改，109年2月15日下午搭乘板南線自龍山寺前往板橋圖衝，見到同車廂內一名女子坐在座位上，簡翁竟悄悄移到女子左側，並掏出生殖器碰觸其手臂，在其外套左袖上留下精液殘跡；事後女子察覺有異，憤而報警。

109年7月24日中午，簡翁搭乘捷運從府中站往南港途中，發現一名女學生坐在座位上睡著，竟悄悄掏出下體緊貼在女學生左側鎖骨與肩膀間位置，並隨著捷運行駛晃動反覆碰撞女學生身體長達4分鐘；女學生醒來後目擊簡翁生殖器裸露，當場驚恐崩潰。

法官認定，簡翁109年2月間涉嫌對女乘客性騷擾、7月間又在捷運上涉嫌對女學生乘機猥褻，考量其是累犯，不知悔改，危害非輕，分別判處有期徒刑4月、有期徒刑7月，合併應執行11月須入獄，全案可上訴。

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