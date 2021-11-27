Omicron竄起「跨年鬆綁」恐生變？陳時中曝關鍵：不排除加嚴

▲陳時中出席第25屆身心障礙楷模金鷹獎表揚典禮。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

非洲出現新冠病毒新變種B.1.1.529，世衛組織已經將其命名為Omicron，目前已至少擴散至全球4地，鄰近台灣的香港也有2例。衛福部長陳時中今（27）日出席第25屆身心障礙楷模金鷹獎表揚典禮，被問及跨年活動是否受影響？他強調，「相關措施只會鬆不會緊」，除非病毒入侵社區，才會加嚴防疫措施。

世界衛生組織（WHO）26日召集會議，顧問小組建議把B.1.1.529列為高關注變異株（Variants of Concern, VOC），同時也將該種變異株命名為「Omicron」。依據外媒最新統計，該毒株擴散全球至少4地，包括南非77例、波札那4例、香港2例、以色列1例。

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跨年活動在即，中央流行疫情指揮中心原訂昨日公布跨年管制措施，卻因變種病毒竄起臨時喊卡。陳時中今接受堵訪時，多次被問及跨年活動是否受影響？他強調，鬆綁措施不變，新興病毒全球嚴陣以待，台灣也不例外，昨天已將非洲6國列為重點高風險區，希望能把病毒阻絕於境外，若台灣驗出病毒，也不排除做任何滾動性檢討。

外傳今年跨年活動有望開放定點飲食，陳時中表示，如果變種病毒入侵社區的話，管制措施就會趨嚴格，開放定點飲食可能性會變低，但沒有的話就正常生活。而目前室外活動已無人數上限，但若有變種病毒入侵，也不排除嚴管制。

為解決春節返鄉防疫旅館不足問題，指揮中心也祭出「7+7+7」政策，讓打過兩劑疫苗滿14天者，可在集中檢疫所隔離7天後提前返家。面對變種病毒來勢洶洶，陳時中表示，目前暫不會更改政策，但會針對變種病毒發生率高的國家做限制。指揮中心也會密切監測WHO與IHR相關通報，針對高風險國家即時祭出管制措施。