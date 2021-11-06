大陸球迷嗨了！　C羅連兩次被拍到「用華為這款機皇手機」

▲足球巨星C羅被拍到用華為這款機皇手機。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

重回曼聯後，葡萄牙當家球星C羅（Cristiano Ronaldo）狀態不錯。日前，C羅被拍到和隊友前往一家義大利餐廳聚餐。照片流傳上網後，大陸有細心網友注意到，C羅手中握的手機似乎是華為Mate RS。

據《快科技》報導，實際上這不是C羅第一次被拍到用華為了，就在前兩天曼聯常規訓練日，C羅開著一輛價值超200萬的賓利豪車，而方向盤前方用支架固定的仍是這台Mate RS手機。

據悉，華為Mate RS保時捷設計發布於2018年4月，是華為和保時捷為了紀念保時捷跑車70周年聯合打造的萬元人民幣機皇，該機配備6寸2880x1440曲面屏、屏下+背部雙指紋、麒麟970處理器、6GB記憶體、256/512GB存儲、4000萬+2000萬+800萬像素後置三攝像頭、22.5W有線快充、10W無線快充、雙SLS揚聲器、預裝安卓8.1 EMUI 8.1操作系統。

還有球迷提到，在世界足壇，華為的「鐵粉」還有2020世界足球先生、波蘭「神鋒」萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）。2015年起，萊萬正式成為華為終端品牌在東北歐地區的品牌代言人，最近一次被拍到時還在使用Mate 30手機。對於華為布局HMS生態，萊萬也表達了支持。