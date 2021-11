美眾議員稱「台灣共和國」　國台辦：民進黨跳越高摔越狠

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。(圖/記者任以芳攝)

記者任以芳/北京報導​

美國共和黨籍眾議員梅斯抵達台灣在推特上發文稱「成功達陣台灣共和國」( Just touch down in the Republic of Taiwan),引起北京不滿。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今(26日)發出最新聲明指出,我們警告美國某些國會議員,停止挑戰一個中國原則和中美三個聯合公報,停止打「台灣牌」,停止在台灣問題上滋事、玩火。

朱鳳蓮表示,台灣是中國不可分割的一部分,任何損害中國主權和領土完整的行為都將遭到堅決回擊。民進黨當局和「台獨」勢力勾連外部勢力謀「獨」的圖謀不會得逞。「跳得越高,摔得越狠。」

針對美國聯邦眾議院退伍軍人事務委員會主席高野(Mark Takano)率領一團國會議員訪問團,於11月25日至26日到訪台灣。​朱鳳蓮指出,「我們堅決反對美國同中國台灣地區進行任何形式的官方往來和軍事聯繫。一些美國國會議員訪台,嚴重違背一個中國原和中美三個聯合公報有關規定,向『台獨』勢力發出嚴重錯誤信號。」

朱鳳蓮說,我們敦促美國會一些人慎重處理台灣問題,停止慫恿、支持「台獨」分裂活動,停止打「台灣牌」和煽風點火,否則只會給台海和平穩定造成進一步損害。民進黨當局任何「倚美謀獨」、搞所謂「議會外交」拉攏滲透的伎倆不會有好下場,注定失敗。