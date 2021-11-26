　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

新變種Nu入侵亞洲　棘狀蛋白突變點「多到難以置信」

記者崔子柔／綜合報導

英國專家警告，一種在非洲國家波札那發現的新變種「B.1.1.529」是目前變異最多的變種病毒，刺突蛋白攜帶32種突變，大量到令人難以置信，目前該病毒已在至少3個國家現蹤，香港也出現個案。

▲▼美洲駝體內產生的奈米抗體能與新冠病毒結合。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲在非洲波札那出現的新變種引發憂慮。（圖／取自免費圖庫pixabay）

根據《每日郵報》報導，該病毒最終可能被命名為「Nu」變異株，感染人類首例11日在波札那出現後，該國又發現2例，南非接連出現6例，也有一名從南非返回香港的36歲男子確診。

這種病毒上有和Beta變異株相似的K417N及E484A突變，會幫助躲避疫苗產生的抗體，且有極少同時出現的P681H及N679K突變，可能使其更具疫苗抗性，另也有更具傳染性的N501Y突變，其他還有目前不清楚特性的G446S、T478K、Q493K、G496S、Q498R及Y505H突變。

倫敦帝國學院病毒學家皮科克（Tom Peacock）認為，這些大量的突變相當可怕，可能比其他幾乎任何病毒都還糟，威力恐怕勝過Delta病毒。

倫敦大學學院遺傳學家巴盧（Francois Balloux）也指出，這種變異株可能比Delta病毒更能躲避抗體，應被密切監控，但沒有必要過度擔心，除非病例開始上升。

►111元就能讓整個冬天都超暖！

ET快訊
iPhone 15概念圖曝！　新增「滾輪式按鍵」
快訊／台鐵電力設備故障　龜山=礁溪雙向列車延誤
一開門就被買走！好市多51萬「財富女神黃金條塊」秒殺完售
國小女兒美字「連班導也佩服」　方法曝光！網問哪裡找得到？
南台灣傳產女老闆偷吃女婿　閨房全姿勢！女兒冷笑：我老公厲害吧
這公司給月薪3萬工作！　鄧佳華一原因嗆：絕對不去

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「披薩要等10分鐘」暴躁哥怒掏AK-47提1要求　店員傻眼

「碧眼女孩」36年前震撼全球！ 今逃離阿富汗得義大利庇護

怕新變異株「Nu」降低疫苗效力　英國宣布禁止南非等6國航班

新變種Nu入侵亞洲　棘狀蛋白突變點「多到難以置信」

金正恩「皮衣穿搭」掀模仿熱潮　北韓下令禁止！看到就沒收

捷克總統剛出院又確診住院　暫時無法任命新總理

西伯利亞礦坑火災52死「含6救難人員」　35人失蹤！當局終止搜救

中國駐立陶宛使館宣布暫停領事業務！　半小時後無預警砍聲明

西伯利亞礦坑爆炸至少11死45傷　濃煙密布46人仍受困

歐盟推一致標準：民眾明年夏季「打追加劑」才能出國

林依晨產後復出「快瘦回原樣」　曝女兒小名「小小林」原因

葬儀社在公寓每晚「拎拎拎」招魂　樓梯遇骨灰罈白幡住戶又氣又怕

退休警路邊停車突被年輕警盤查　他開電學弟：37素質都這樣嗎？

瑪莎案遭毆重傷男大生出院了！　親送「花＋卡片」感謝醫護人員

已經坐特別座了...還睡到翻桌！　瞌睡弟「夢到掉懸崖」全班笑歪

頭部縫46針！被迫休學「每天發脾氣」　男大生回憶當下：無法原諒瑪莎惡少

不信遭詐騙！婦被勸阻回「OK的」　警見匯款動作急喊10次：假的啦

長髮妹「出生到12歲沒剪過頭髮」　吹乾要2小時！御用設計師幫改造

71歲譚詠麟爆睡23歲粉絲！發聲駁斥 女粉男友再貼「脫褲照」嗆聲

騎士等燈號被問：為何擋著不走？　阿婆聽完秒右轉...3秒後又1車違規

「披薩要等10分鐘」暴躁哥怒掏AK-47提1要求　店員傻眼

「碧眼女孩」36年前震撼全球！ 今逃離阿富汗得義大利庇護

怕新變異株「Nu」降低疫苗效力　英國宣布禁止南非等6國航班

新變種Nu入侵亞洲　棘狀蛋白突變點「多到難以置信」

金正恩「皮衣穿搭」掀模仿熱潮　北韓下令禁止！看到就沒收

捷克總統剛出院又確診住院　暫時無法任命新總理

西伯利亞礦坑火災52死「含6救難人員」　35人失蹤！當局終止搜救

中國駐立陶宛使館宣布暫停領事業務！　半小時後無預警砍聲明

西伯利亞礦坑爆炸至少11死45傷　濃煙密布46人仍受困

歐盟推一致標準：民眾明年夏季「打追加劑」才能出國

大陸建設X寶格麗飯店義大利名師打造雋永品味！「宝格」義式生活美學優雅享受人生

寵物新手撿到「有春」竟心絲蟲末期　家人「愛的支持」戰勝病魔

汐止精品飯店宅「豐之谷」造鎮森態王國　4字頭低總價輕鬆入主「汐港湖大矽谷生活圈」

觀四季、暢呼吸！新店華城最高峰現代別墅「逸品琚」盡享逸類人生

懂買A7不將就！雙語校園第一排「富宇哈佛苑」鎖定林口就業換屋族

渣男無極限！見到兒子嫩女友心癢癢　竟聘人夜店「下藥迷姦」

台鐵一早又爆「電車線故障」原因揭曉！竟是一隻大鳥屍體卡電線

志信今年獲利主要是股票投資　運輸本業爭取明年漲運價拚「由虧為盈」

快訊／電車線卡大鳥屍體！台鐵電力設備故障　龜山=礁溪雙向延誤

莊智淵、陳建安世桌賽16強戰碰南韓組合　老大哥有望替林昀儒復仇

71歲譚詠麟爆睡23歲粉絲！發聲駁斥 女粉男友再貼「脫褲照」嗆聲

國際熱門新聞

裸身女大體突睜眼起身　全場嚇瘋逃命

新冠變種入侵亞洲！突變點「大量到難以置信」

索羅門動亂擴大 對台斷交成導火線

中國駐立陶宛使館宣布暫停領事業務　隨即砍聲明

歐盟推一致標準：民眾「打追加劑」才能出國

歐盟EMA批准「5至11歲兒童接種BNT」！

金正恩皮衣穿搭掀模仿熱潮　北韓下令禁止

西伯利亞礦坑爆炸至少11死　46人仍受困

日「最辣公主」狂歡到深夜2點　皇室管不動

印度神童預言成真　12月後5件事要小心

西伯利亞礦坑火災52死　含6救難人員

碧眼女孩震撼全球！逃離阿富汗得義大利庇護

怕Nu降低疫苗效力　英禁南非等6國航班

魔術師直播預測樂透結果「6碼全中」

更多熱門

相關新聞

高雄5漁工居檢18hrs就凍未條！走廊狂奔群聚串門子

高雄5漁工居檢18hrs就凍未條！走廊狂奔群聚串門子

高雄市近日陸續有遠洋漁船返港，並入住防疫旅館進行居家檢疫，小港分局22日前往旅館查訪時，發現有5名漁工違反防疫規定，跑出房門相約串門子，當晚隨即送至集中檢疫所隔離。

陸若與病毒共存　恐日增27萬確診

陸若與病毒共存　恐日增27萬確診

陸10億人接種2劑疫苗　拚年底8成

陸10億人接種2劑疫苗　拚年底8成

第2劑疫苗覆蓋率破五成！

第2劑疫苗覆蓋率破五成！

新北「永平接種站」地點誤植影響千人！

新北「永平接種站」地點誤植影響千人！

關鍵字：

Delta變異株新冠疫情新冠病毒

讀者迴響

熱門新聞

鄧佳華真去跑外送！　NG姿勢背包取餐網虧爆

南台灣傳產女老闆偷吃女婿　女兒冷笑：我老公厲害吧

瑪莎3惡少現況曝　知情人吐內幕

懷孕罹癌…醫問：保大人還小孩？尪冷血回「都不要」

裸身女大體突睜眼起身　全場嚇瘋逃命

大S離婚首現身！　「美回杉菜臉」摟男喝到臉紅

19歲女眼球泛黃　性行為染急性B肝

惹不起「天生易怒」星座Top 3

夫為單親補助假離婚　妻牽小王拍婚紗

又有公司要給工作！鄧佳華1原因回絕

BNT死亡通報35例　他驚：為何起初不進口？

想逃離都市！女主播一查「台東29年老房售價」嚇到夢碎

國小女兒美字「班導也佩服」　方法曝光了

汪小菲直播賣貨！媽喊觀眾「快給他送禮物」　尷尬場面曝

女友7秒「剝蝦神技」反轉　他驚覺被騙7年

更多

最夯影音

更多
林依晨產後復出「快瘦回原樣」　曝女兒小名「小小林」原因

林依晨產後復出「快瘦回原樣」　曝女兒小名「小小林」原因
葬儀社在公寓每晚「拎拎拎」招魂　樓梯遇骨灰罈白幡住戶又氣又怕

葬儀社在公寓每晚「拎拎拎」招魂　樓梯遇骨灰罈白幡住戶又氣又怕

退休警路邊停車突被年輕警盤查　他開電學弟：37素質都這樣嗎？

退休警路邊停車突被年輕警盤查　他開電學弟：37素質都這樣嗎？

瑪莎案遭毆重傷男大生出院了！　親送「花＋卡片」感謝醫護人員

瑪莎案遭毆重傷男大生出院了！　親送「花＋卡片」感謝醫護人員

已經坐特別座了...還睡到翻桌！　瞌睡弟「夢到掉懸崖」全班笑歪

已經坐特別座了...還睡到翻桌！　瞌睡弟「夢到掉懸崖」全班笑歪

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面