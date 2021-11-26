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快訊／高雄再加碼10萬份商圈夜市券　第二波換發時間地點出爐

▲▼高雄商圈夜市券11／29加碼10萬份　第二波換發時間地點出爐。（圖／高雄市經發局提供）

▲高雄商圈夜市券11／29加碼10萬份，第二波換發針對高齡長輩、幼童及身障朋友貼心規劃「愛心敬老服務台」。（圖／高雄市經發局提供）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市政府推出「高雄商圈夜市券」主打200元振興券翻倍換400元，先前從5萬份追加到10萬份仍供不應求，高雄市長陳其邁允諾再加碼10萬份，已排定11月29日起進行第二波換發。經發局將加派人力、增設愛心敬老服務台來優化兌換流程，更提醒本次兌換每場次均限量、每人每場憑證限換一份並不得代領。

經發局長廖泰翔表示，感謝民眾對商圈夜市券的支持，首波兌換時踴躍到場，針對各場次現場排隊狀況，市府聽取民眾、商圈夜市管委會及議員各方建議，連日來持續討論並研擬最適方案，針對第二波兌換將採以下原則，包括每場次均限量2,000份，數量有限換完為止，每人每場憑身分證明（身分證、駕照或健保卡）限換發一份，並不得代領。

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▲▼高雄商圈夜市券11／29加碼10萬份　第二波換發時間地點出爐。（圖／高雄市經發局提供）

▲每場次均限量2,000份，數量有限換完為止。（圖／高雄市經發局提供）

廖泰翔也強調，第二波換發針對高齡長輩、幼童及身障朋友貼心規劃「愛心敬老服務台」，特別服務4歲以下、75歲以上，或是持有中度身心障礙證明（粉紅色）民眾，並開放每人可由一位陪伴者同行，陪伴者也能同步兌換到商圈夜市券，希望能縮短有特殊需求民眾排隊等候領取時間。

經發局說明，為讓第二波發放流程更順暢，將以「宇美町式」的行動服務增派人力持平板電腦作業，採「驗、拍、發」三步驟加速換發流程，也就是工作人員在民眾排隊時就先「驗」身分證號確認未重複領取，接著「拍」攝民眾將兌換的振興券與身分證件留存，表定活動開始時「發」給該場次專屬號碼牌，民眾憑號碼牌及振興券換發商圈夜市券。

▼高雄商圈夜市券11／29加碼10萬份，第二波換發時間地點出爐。（圖／高雄市經發局提供）

▲▼高雄商圈夜市券11／29加碼10萬份　第二波換發時間地點出爐。（圖／高雄市經發局提供）

▲▼高雄商圈夜市券11／29加碼10萬份　第二波換發時間地點出爐。（圖／高雄市經發局提供）

▲▼高雄商圈夜市券11／29加碼10萬份　第二波換發時間地點出爐。（圖／高雄市經發局提供）

▲▼高雄商圈夜市券11／29加碼10萬份　第二波換發時間地點出爐。（圖／高雄市經發局提供）

▲▼高雄商圈夜市券11／29加碼10萬份　第二波換發時間地點出爐。（圖／高雄市經發局提供）

經發局提醒，為避免民眾排隊久候、有效分散人潮，這波發放民眾憑各場次專屬號碼牌，都能在該場次表定活動時間內持振興券換發到商圈夜市券，逾期、逾時將無效作廢，每人每場次限領一份，不得重複領取。

為確認優化後的兌換流程順暢，經發局在第二波活動起跑前與商圈夜市自理組織共同規畫兩場次現場演練，昨（25）下午已在凱旋青年夜市進行首次演練，模擬正式發放流程及臨時狀況排除，要讓活動辦理更順遂，預先排除各種可能問題，盼透過演練在正式兌換時給民眾一個「好康、好買、好好換」的服務。至於第二次演練將於明（27）日下午再次進行。

光華觀光夜市發展促進會主委顏永峻支持第二波商圈夜市圈發放，肯定市府團隊的用心，照顧基層攤商，也讓高雄市民有感振興，攤商業績普遍約成長3至4成，更感謝市府聽到商圈心聲與建議，優化現場發送流程及加派人力作法，讓現場民眾都能快速兌換、開心消費。

三鳳中街商店街伍進昌主委表示，三鳳中街截至目前已收到上百萬的商圈夜市券，代表民眾消費意願很高，所以市府決定加碼第二波，大家都很振奮，因為可預期又有一大筆生意進來，而且越來越近過年，歡迎大家都來三鳳中街買年貨。

▲▼高雄商圈夜市券11／29加碼10萬份　第二波換發時間地點出爐。（圖／高雄市經發局提供）

▲為確認優化後的兌換流程順暢，經發局在第二波活動起跑前與商圈夜市自理組織共同規畫兩場次現場演練。（圖／高雄市經發局提供）

經發局也提醒，第二波活動的場次及換發總數均較首波增加，預期會有民眾因期待都能兌換到將比表定時間更早就到場排隊，經發局除做好動線優化及加派人力因應，也加開愛心敬老服務台，但若民眾擔心屆時不耐久候或身體有恙，請務必自行斟酌考量是否參加本次換發活動。

高市府第二波商圈夜市券換發將擴大加碼至10萬份，活動規劃自11月29日（一）至12月5日（日）期間，在全市49處指定商圈夜市換發，各場次詳細日程與地點可上「高雄開就賺」官網（https://kh100.tw/promotion）及經發局臉書粉絲團查閱。

▲▼高雄商圈夜市券11／29加碼10萬份　第二波換發時間地點出爐。（圖／高雄市經發局提供）

▲第二波活動的場次及換發總數均較首波增加。（圖／高雄市經發局提供）

「高雄開就賺」振興活動是高市府對接中央振興券所推出，針對夜市商圈推出200元振興券兌換400元商圈夜市券優惠，吸引消費落地高雄，首波國慶連假獲民眾熱烈迴響，兌換份數從5萬份加碼至10萬份，各商圈夜市迄今累計已收到超過1,500萬核銷申請，有助商圈夜市經濟振興，平均來客數及營業額提升3至5成不等。

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商圈夜市券高雄商圈夜市券

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